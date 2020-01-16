SEC改革美股交易規則 散戶有望獲更佳報價

目前大量散戶向Robinhood（美：HOOD）、嘉信理財（美：SCHW）等交易平台下單進行股票買賣，然後Virtu Financial（美：VIRT）及Citadel Securities等高頻交易商就向散戶交易平台付費，購入處理大量散戶訂單的權利，就是所謂的PFOF。SEC不會禁止PFOF，但主張交易商將價值20萬美元以下的散戶訂單，在執行前送往交易所拍賣，從而為散戶提供更有利的報價，使交易商遵守「最佳執行價格」原則。相關建議若付諸實行，將促使更多散戶訂單在納斯達克和紐約證交所等成交，大大降低PFOF對高頻交易商的吸引力。

削高頻交易商優勢

SEC主席Gary Gensler指出， 9月的場外交易，佔所有股票交易量的42%。相比2009年，這比例約為三分之一。

在新冠疫情爆發之初，大量散戶以美國政府發放的補助金參與交易，令來自PFOF的交易激增。雖然Robinhood等交易平台從PFOF賺進的回佣，助散戶獲得免費的交易服務，但SEC憂慮此舉可能令客戶無法得到最優惠的報價。SEC的研究估計，由於交易競爭不足，散戶因此每年損失高達15億美元，即每100美元的交易就損失1.08美仙。

SEC又推動交易所允許股票以更細微的價位變幅進行交易，以增加執行價的競爭力。公眾可在明年3月底前，就SEC的建議發表意見，然後SEC將決定是否確認相關變更。交易所營運商IEX Group總裁Ronan Ryan表示，這些改革建議旨在提高交易透明度，增加競爭，並確保投資者獲取最優惠的報價。Citadel則表示，任何改革建議都要為實際問題提供可證明有效的解決方案，避免引起意外後果，損害美國投資者的利益。

（綜合報道）

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