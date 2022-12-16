經濟

必理痛需求突急增 Haleon已作調配

【明報專訊】英國葛蘭素史克（GSK）分拆出來的消費健康公司Haleon（英：HLN）指，除了傳統面向全球市場的產品舒適達、善存及必理痛等的銷售繼續保持之外，該集團亞太區總裁蔡寶光指出，他們尚可以引入創新產品，及在現時亞太區營養健康市場滲透率仍低時，推出益生菌等新產品強化市場發展。現時包括中港在內的亞太區約佔集團銷售22%，展望明年，集團冀整體銷售續按年增長4%至6%。

推維他命益生菌攻長者市場

雖然隨着內地開始逐步放寬防疫管控措施，觸發當地市場對Haleon個別產品如必理痛等需求突然急增，致短時間供不應求，但是據了解該公司已作出調配滿足市場的需求。蔡寶光表示，該集團除了傳統止痛藥領先行業，為市場熟悉，仍會繼續發展其他範疇如口腔健康及營養健康。隨着亞太區如中港市場出現人口老化，集團會推出多元維他命及三合一益生菌等產品，及向市場貫輸自我健康管理概念，尋求市場細分，藉此建立發展空間。

蔡寶光稱，Haleon會在例如舒適達及必理痛的產品系列，開發創新配方的產品，回應市場需求。儘管面對通脹，他強調，會平衡消費者、股東及成本因素，及在地經營國家的通脹，去調整價格。截至9月底，Haleon在亞太區已將產品售價提升2.9%，其在亞太區的銷售則按年增長11.2%。

相關字詞﹕蔡寳光 必理痛 葛蘭素史克

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