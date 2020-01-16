經濟

科技股累恒指跌304點 成交三周新低

【明報專訊】美國聯儲局調升明年美息預測約半厘至5.1厘，預示明年減息機會微。港股昨日以息口敏感藍籌科技股領跌大市，恒指最多跌逾400點，收市跌304點或1.55%至19,368點，跌市成交亦縮減至約千億元，為三周以來新低。

截至今晨零時，恒指夜期報19,404點，高水36點。

昨日大市成交縮減至1056億元，是11月25日以來最低。北水則趁跌市買貨，昨日合計淨流入19.01億元，當中以盈富基金（2800）及恒生國指（2828）兩隻港股ETF最受青睞，分別有10.31億元及7.34億元北水淨買入，騰訊（0700）則捱沽，昨淨流出4.37億元。

「ATMXJ」昨日均跌2%至4%不等（見表），阿里巴巴（9988）收市跌逾4%至85.9元。港銀亦普遍下跌，東亞（0023）收市跌2.6%至9.29元，中銀香港（2388）、匯控（0005）齊跌逾1%。內需股繼續回吐，申洲國際（2313）昨跌4.68%，收報79.5元，是跌幅最大的藍籌；九毛九（9922）及海底撈（6862）分別跌1.75%及1.42%。

內地數據欠佳 明年企業盈利堪憂

亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，昨日除了美聯儲議息的因素，內地經濟數據亦表現一般，令市場更憂慮明年初企業盈利情况。他表示，港股累積重大升幅後近日有一定整固，如能企穩在19,000點以上，整體方向未變，加上美元較弱時有資金流入港股，亦可利好表現，料在內地與香港公布通關之前，恒指將在20,000點附近上落，惟正式落實通關後有可能迎來反高潮。

他又稱，現時成交縮減至千億元令大市向上動力較弱，相信投資者亦抱着臨近假期的心態，不過如果大市有明確方向或大幅波動將帶動成交，成交如增至1500億至1600億元動力會較大。

相關字詞﹕內地經濟 盈富基金 美聯儲 海底撈 北水 科技股 恒指 阿里巴巴 騰訊

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