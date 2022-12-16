市况回升 強積金總資產重上萬億

永久離港申索個案按年減8%

截至9月的半年內，強積金淨資產值由4月初1.12萬億元跌至9月底的9649.78億元，期內總淨供款為273.58億元，期內蝕1832.47億元，淨回報率為負16.1%。與過去一年相比，強積金各類基金投資全錄虧損，其中股票基金跌幅最大，大跌27.4%，其次為混合資產基金，跌22.5%，僅強積金保守基金按年持平，未有錄得虧損。

今年第三季以包括退休在內等不同理由提取強積金的申索總數為5.79萬宗，按季增加10%。當中第三季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為8600宗，與上季數目相同，但較去年同季減少8%，涉及金額21.77億元，按季增3%，按年減少16.4%。積金局表示，以永久離港為由的申索個案並不等於移民個案，以此理由申請提取強積金也包括申請人返回其原居地，例如非本地僱員結束在港工作，或移居內地生活。

發言人表示，受惠於近期投資市場表現改善，雖然強積金總資產在2022年第三季一度下跌，但截至11月底，強積金總資產值已回升。過去十年間，強積金總資產值增加134%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為1.7%。截至2022年11月底，自制度實施以來的年率化淨回報率為2.3%。