經濟

貿發局料港明年出口增5%

【明報專訊】市場憧憬中港兩地即將通關，貿發局預期香港出口增長將由今年的縮減6%，明年大幅改善至增長5%。貿發局研究總監范婉兒指，由於最近疫情緩和及防控措施鬆綁，跨境貨運開始恢復，明年香港出口將逐步重拾增長動力，預測增長數字並不算保守。貿發局於上一季曾預測今年出口有低單位數增長，惟現時則下調至倒退6%，范婉兒解釋，是由於疫情反彈令通關時間有所延後，短期內疫情或有回升趨勢，料2至3月的反彈將較為顯著。

跨境貨運受阻 首10月輸往內地急跌

今年首10個月，香港總出口較去年同期減少4.4%，主要由於佔港出口總額近六成的內地跨境陸路貨運受阻。今年首10個月香港與內地的出口按年下跌8.8%，從內地的進口亦跌11.3%。不過，香港對東盟、台灣及韓國的出口仍見增長，分別較去年同期升12.6%、15%及13.5%。惟香港對日本出口按價值下跌8.7%，主要由於期內日圓兌美元貶值近三成，若以日圓計算，同期香港對日本出口則上升10%。

貿發局最新的出口調查顯示，更多香港出口商業務不再受疫情影響，其增加10.6個百分點至32.7%。近四成受訪者最憂慮多個主要出口市場出現經濟放緩或衰退的風險。范婉兒指，市場預期聯儲局將放緩加息，明年中或停止加息，惟仍屬高息環境，令發達市場需求更慢。若對歐洲及美國出口大跌，不排除會抵消對中國及東盟出口的增長，其影響仍然存在。

此外，貿發局出口指數第四季降至29.7點，按季下跌3.1點。貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，由於全球需求放緩下，不明朗因素增加，影響香港出口商情緒。惟范婉兒稱，由於調查於11月中旬做，當時仍未宣布通關，數據有所滯後，其參考價值不大。

相關字詞﹕通關 疫情反彈 范婉兒 出口 貿發局

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