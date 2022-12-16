疫情拖累 內地零售工業固投遜預期

社會消費品零售額跌5.9%

在連環以「三箭齊發」、「16招」救市後，國統局的70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月下降城市有51個，比10月減少7個，按年下降則有51個，數量按月持平。《華爾街日報》據國家統計局公布的數據計算出，11月中國70個大中城市新建商品住宅均價按月下降0.25%，並較10月跌0.37%有所收窄。此外，11月城鎮調查失業率上升至5.7%，是5月報5.9%後的新高。

投行高盛指出，11月的中國經濟活動增長普遍下行兼低於市場預期，反映了重新放寬防疫初期對經濟的負面影響。當中11月工業增加值增幅較10月5%增長顯著回落，主要受計算機和汽車產量增長放緩所拖累，部分原因是近期供應鏈中斷和需求疲軟。

固定資產投資增速在11月顯著下滑，是廣泛受到疫情惡化和出行減少，限制了政策持續刺激的傳導效果。受汽車和網購銷售增長下滑拖累，11月零售銷售增長顯著下降。高盛指出，最近將其基準情景預測轉為「有效重新開放」以反映政府對感染個案上升的反應迅速轉變。結合昨日數據，高盛將2022年第四季的GDP按季年率化後增長預測從之前的增長1.2%下調至跌4%，並意味全年GDP增長預測從3%下調至2.6%，以及將重新開放的正面影響由原來的2023年第三季提前至第二季，並調升2023年全年GDP增長由4.5%至5.2%。

高盛降全年GDP預測至2.6%

至於國泰君安則指出，首11個月民間固定資產投資增速為1.1%，略低於預期，主要受到11月國內部分地區疫情反覆影響。該行又指，雖然11月出台多項支持房地產企業的有力措施，但認為房地產企業將以減債及加強現金流管理為主而減少投資，預計2022年全年房地產開發的投資增速將按年跌5%至10%。