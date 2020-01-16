美PCAOB：首獲中概股全面檢查權

消息對中概股早段刺激作用有限，阿里巴巴（9988）美股ADS微跌近1%，折合約87.6港元，較本港收市上升不足2%；反映在美上市中概股表現的金龍中國指數，亦微跌約0.5%。

派員港審查 中國官方機構沒參與

PCAOB表示，最近派出30名工作人員在香港進行為期9星期的實地檢查，他們在香港停留的時間較預期多3個星期，以便檢視審計工作底稿。PCAOB稱，已檢查兩家公司，分別是中國的畢馬威華振會計師事務所（KPMG Huazhen LLP）和香港的羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers，PwC）之8項審計個案，包括國有企業和一些敏感行業經營的公司。

美國監管機構一直要求獲得在美國上市的中概股審計工作底稿，但北京以國家安全和保密為由不予提供。在2020年美國國會通過《外國公司問責法》，要求所有在美國上市的公司須披露審計底稿，若連續三年未能符合審計監管要求，便可被勒令除牌。