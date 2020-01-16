美PCAOB：首獲中概股全面檢查權

【明報專訊】外電報道，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB ）表示，歷史上首次完全取得對在美國上市的中概股做全面檢查和調查的授權，而且中國官方機構沒有參與。該決定降低包括阿里巴巴（9988）和京東（9618）在內的公司由美股退市的風險，並意味着大約200間來自中國內地和香港的公司被美國證券交易所除牌的嚴重威脅有望解除。
消息對中概股早段刺激作用有限，阿里巴巴（9988）美股ADS微跌近1%，折合約87.6港元，較本港收市上升不足2%；反映在美上市中概股表現的金龍中國指數，亦微跌約0.5%。
派員港審查 中國官方機構沒參與
PCAOB表示，最近派出30名工作人員在香港進行為期9星期的實地檢查，他們在香港停留的時間較預期多3個星期，以便檢視審計工作底稿。PCAOB稱，已檢查兩家公司，分別是中國的畢馬威華振會計師事務所（KPMG Huazhen LLP）和香港的羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers，PwC）之8項審計個案，包括國有企業和一些敏感行業經營的公司。
美國監管機構一直要求獲得在美國上市的中概股審計工作底稿，但北京以國家安全和保密為由不予提供。在2020年美國國會通過《外國公司問責法》，要求所有在美國上市的公司須披露審計底稿，若連續三年未能符合審計監管要求，便可被勒令除牌。