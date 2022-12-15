盧炳松：建事業家庭 勝擇時買樓

盧炳松近日出版《識做》一書，講述任職跨國企業公關近30年的經驗，記者邀請他接受專訪、講述人生經歷及買樓心得，他亦欣然答應。是次專訪由盧炳松安排在銅鑼灣警官俱樂部進行，該俱樂部鄰近香港遊艇會，臨海而建，可近望維港景致，環境優美。他表示由於太太是退休警司，故他亦可以使用此俱樂部，希望在比較寧靜的環境與記者暢談人生。

記者在訪問前已翻閱過《識做》一書，了解到盧炳松1980年代中期、年約30歲已在可口可樂大中華區任職高層，相信他當年在港買樓問題不大。盧炳松在訪問中亦透露，他在1988年首次置業以102萬元買入太古城近800方呎三房單位，其後出售該單位獲利，再於1990年至1991年波斯灣戰爭期間以400多萬元買入南區1800方呎豪宅自住至今，花10年便供滿該物業。2006年再以百多萬元買入大澳臨海全幢村屋，目前每周兩天駕車到當地作度假用途，退休生活優悠令人羨慕。

1950年代出生 街上食飯冲涼做功課

盧炳松強調，自己是典型出生於1950年代街童，過去多年以來個人置業之路尚算順利，原因是他作為打工仔、一直努力工作發展事業外，亦與物色到好對象、建立理想家庭有關。他先從60多年前自己低微的出身開始說起：「1950年代我們一家十口住在西環，當時通街都是細路，而且經濟條件都係麻麻哋，往往是住在唐樓、劏房，我們細路仔全日都在街邊度過，放學便在紙皮或木箱上做功課，不止食飯街邊食，冲涼亦是在街邊的角落搵個位冲，夜晚先返屋企瞓覺」。

「與其他家庭不同的是，當年我阿嫲好叻，向業主包租兩層高的全幢唐樓，再分間為10多個劏房或閣樓出租；劏房往往是家庭住，閣樓則是單身漢住。當年香港很多外來人口，我阿嫲只要一貼街招，或者由其他人介紹，根本不愁租客」。

祖母西環間房出租 10年賺夠錢買樓

所謂賣花姑娘插竹葉，盧炳松祖母當年包租兩層高的全幢唐樓，每層分間為4個劏房，兩層便有8個劏房，僅保留一個予盧炳松父母居住，其餘7個均出租予外人，而祖母則與包括盧炳松在內的6名孫兒居住在天井上由鐵絲網及木板搭置的平台，該平台在夏天還要放置他們一家經營水果攤檔而買入的西瓜存貨，令盧炳松自小便有與西瓜同眠的難忘經歷：「當年我們晚上就瞓喺西瓜側邊，西瓜熟得滯爛咗就會有一些酸性的液體流出來，我們便要盡快起身將爛西瓜棄置在垃圾桶，以免全身都沾上爛西瓜汁」。

盧炳松回憶，1950年代在西環第一街及第二街附近有贊育醫院及國家醫院（編按：已結業、現址為菲臘牙科醫院），每逢下午均設有探病期，人流絡繹不絕，父親便在附近擺檔賣水果維生，亦有他們6名兄弟姊妹幫忙睇檔，生意亦算不錯。但他引述當年祖母的說法，賣水果只是「爛棉襖」，「即係唔係好靚，但係着得你暖」，僅僅足以餬口，真正令他們一家生活改善的，是祖母的包租生意，由此可以錢搵錢，她經營此業務十年八年後已可以賺夠錢買樓收租。

1978年浸會傳理系畢業 打3份記者工

1950至1960年代盧炳松在西環街邊與父親及兄弟姊姊賣水果，埋下的種子令他決定於1974年入讀浸會學院傳理系，擬當記者：「當年我們在街邊賣水果，在夏天的時候，很多街坊會走出來生果檔側邊乘涼，他們坐在木椅上就會論政，由國民黨講到共產黨，我年少時已經聽取很多時事，所以自小想做記者」。

盧炳松於浸會學院傳理系1978年於畢業時，正藉本港經濟起飛，傳媒亦百花齊放，他剛入行便同時在《明報》、以及現已結業的《中文星報》及《新報》打3份工：「當年我朝九晚五便返《中文星報》，負負社區版，晚上6點便走去《明報》，因為《明報》6點半有晚飯食，而且10點半會有糖水飲，當年公司派我去採訪，每次亦會有50元午餐費；第三份工是在《新報》編〈新奇趣〉，在之前兩份工之間偷跳」。

任職家庭福利會認識太太 人生漸入佳境

1978年盧炳松享受做記者的生活時，卻忽略了照顧家人，祖母曾勸告他不要再過像鬼一樣的生活，他也未有理會：「阿嫲話佢夜晚瞓覺的時候見唔到我在牀上面，半夜去廁所見到我瞓，第二朝一早我就返咗工，佢話其實屋企唔需要我咁辛苦搵錢，想我多啲時間陪佢，我鬼睬佢咩！」一年多後盧炳松祖母患上大腸癌去世，令他大受打擊，辭去3份記者工作，轉換跑道，到香港家庭福利會負責公關推廣，因此也認識了現時的太太，自此人生亦更趨順景。

談到當年如何與太太結緣，盧炳松仍然記憶猶新：「當時大概是1979至1980年，我在香港家庭福利會做公關推廣，什麼也不識，機構因此主辦了一個迎新課程，除了我參加外，亦包括剛入職來自港大及中大10個社工系畢業生，我見到有個女仔港大剛畢業、各方面條件也很好，梗係『生滋貓』入眼，與她交談後知道她亦對我有意思，於是我們便拍拖，後來亦結婚。我任職該機構9個月便轉工，所以同事當時都話我有心去為自己謀家庭幸福，事實當然並非如此，一切只是緣分，而我太太再任職幾個月後亦轉行去做督察」。

拒移民加拿大 留港發展事業各有所成

盧炳松在1980年代初期重返記者行列，在《英文星報》由高級記者做到採訪主任，隨後該報結業，他被公司調派至加拿大溫哥華，並且要移民至當地，考慮到家庭情况後拒絕，「當年我老婆的人工已好大份，亦有宿舍住，我的人工只係細份，若我們要全家移民去溫哥華，去到的時候豈非只得返一份細份的人工？豈非要重頭捱過？而且當時兒子剛出生，兩口子商量後，我老婆話唔想走，咁我就唔走囉！」

1980年代中期，盧炳松拒絕移民至加拿大後，亦再次由記者轉任公關，加入奧美公關任顧問，跟着逾30年曾任職可口可樂大中華區對外事務副總裁、迪士尼香港公共關係事務副總裁、領展企業傳訊及對外關係總監。而盧炳松太太決定留在本港發展後在警界平步青雲，退休時已升職至警司，現時特首李家超曾是她的上司。

盧炳松及太太在本港均事業有成，1988年便首次置業以102萬元買入太古城，數年後以400多萬元買入南區1800方呎豪宅自住至今，於2006年再以百多萬元買入大澳臨海全幢村屋作度假用途，置業之路十分順利，他坦言要感謝自己及太太：「發展好自己的事業，認識好的另一半，肯定比擇時買樓更重要」。

明報記者 葉創成

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