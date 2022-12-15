蘇富比租置地遮打大廈近2.4萬呎樓面

置地公司表示，此次合作為長期租約，合作已經展開，租約將於明年第四季生效，預期這創新的旗艦藝廊將於2024年開幕，落成後蘇富比旗艦藝廊樓高兩層，內部空間相連，新址將媲美蘇富比在紐約及倫敦的展覽空間，為公眾長期展示蘇富比精選藏品。

置地行政總裁黃友忠表示，歡迎蘇富比加入置地公司物業組合。蘇富比亞洲區董事總經理洛嘉熙則稱，香港作為亞洲區內的重要市場，近年見證包括香港故宮文化博物館和 M+ 在內的世界級博物館及藝廊紛紛落成，國際級藝術展會亦陸續回歸，為本港藝術發展開啓新一頁。

佳士得進駐The Henderson

近年市場上亦有大型拍賣行進駐中區租用大樓面，例如去年恒地（0012）便宣布，藝術品及奢侈品拍賣行佳士得將租用旗下位於中環美利道地標商業項目The Henderson四層、涉及5萬方呎樓面，除了作為佳士得常設的拍賣場及藝廊外，亦於2024年把其亞太區總部遷往The Henderson。