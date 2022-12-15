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周顯 投資二三事

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周顯：洗黑錢也講成本效益

【明報專訊】那天同朋友講起洗黑錢，我說，有人要把黑錢洗白，變成正當的白錢，但好多人忽略咗，好多人調轉頭，要把白錢收埋，變番做黑錢，所以這是一個雙向的過程。

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