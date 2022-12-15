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經濟
2022年12月15日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
TVB賀年廣告減價6% ViuTV持平 廣告界：整體經濟差 未加價符預期
廣告收視點成本 ViuTV高TVB 3.5倍
美議息前港股牛皮 通關受惠股回吐
看好入境客漫遊業務 匯豐升本地電訊股目標價
德勤：港今年IPO集資跌出三甲
3新股今掛牌 衛龍步陽暗盤潛水
港股ESG評分跌 地產建築業最傷 恒指公司：環境政策有改善 惟追不上全球進度
港航債務重組方案獲高院接納
國泰上月載客量按年飈逾6倍 運力回到疫前27%
長實長建發通告 共向Sarvana注資208億
滴灌通與匯豐簽1.95億元抵押貸款
GIC再沽中免 持股低於5%
建行亞洲上調H按封頂息
調查：近半港人對未來樂觀
安謀最先進晶片設計拒售華企 美商務部傳本周列長江存儲入黑名單
蘋果應對歐盟新法 研開放第三方Apps
幣安客戶單日淨提款89億 趙長鵬：存款已重新流入
張兆聰：紙業股強勢勿追 宜候回吐收集
技術取勝：中國鐵塔或0.9至1元上落
劉思明：巿場完成補貨 升勢近尾聲勿跟車太貼
周顯：洗黑錢也講成本效益
湯文亮：帶埋大肚老婆買樓最有誠意
國際學校4.5億租前陳樹渠校舍16年 分析：租客睇好市場對高質教育強勁需求
劇集《I SWIM》 曾取景
蘇富比租置地遮打大廈近2.4萬呎樓面
中原擬明年首季裁減500代理
蔚藍東岸疫下延期交樓
錦暉苑首宗二手 辣稅盤不足3年賺四成
盧炳松：建事業家庭 勝擇時買樓
技術取勝：中國鐵塔或0.9至1元上落
【明報專訊】中生製藥宜企穩現水平（圖）
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