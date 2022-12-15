安謀最先進晶片設計拒售華企 美商務部傳本周列長江存儲入黑名單

過去一年，安謀發布了多款處理器核心設計，包括Neoverse N2、V1及V2，而V系列是迄今性能最高的核心，其設計源於美國技術，屬於管制軍民兩用技術出口的《瓦聖納協定》（Wassenaar Arrangement）的監管範圍。此多邊出口管制協議於1996年由美國、英國及歐盟成員國等達成，以限制先進技術被用於軍事用途。由於V系列屬於《瓦聖納協定》管制範圍內的美國技術，須獲美國的出口許可。

V系列源於美技術 出口受監管

知情人士透露，受《瓦聖納協定》的限制，中國企業此前也被禁止購買V2及其上一代產品V1。《金融時報》引述知情人士稱，安謀認為最新V系列性能太高，美、英不會批准其銷售給中國企業，因此決定不向中國企業提供相關設計。《金融時報》形容，這是安謀首次判斷，不能向中國出售最先進設計，料將影響阿里巴巴旗下平頭哥半導體及其他中國科技企業。

隨着美國10月進一步收緊對中國技術出口限制，以防中國取得高端晶片及先進晶片製造設備和技術，令V系列出口中國難度提升。諮詢機構ASG技術專家Paul Triolo稱，安謀等半導體專利技術機構須確定其產品功能，是否受美國最新出口管制所限。

雖然安謀可為V系列的銷售申請許可，但鑑於美國為具備潛在軍事用途的技術批出許可的可能性極低，令安謀打定輸數。安謀表示，作為跨國企業，將致力於遵守各司法管轄區的出口法規。英國政府表示，不評論個別申請，但強調支持英國企業以國家安全的原則，與中國企業接觸。

雖然安謀的總部位於英國，但在美國擁有大量業務，因此易受美國的出口管制影響。與全球科技企業一樣，中國企業也依賴安謀的設計，建構智能手機及伺服器等。部分中國企業正轉向Risc-V的開源處理器架構，取代安謀的設計。

料影響阿里旗下平頭哥半導體

平頭哥半導體的工程師向《金融時報》稱：「西方世界將我們視為二等人，即使我們有錢，也不會把好產品賣給我們。」該工程師指出，亞馬遜雲端運算服務（AWS）的晶片，已用上V系列的技術。消息人士稱，安謀正與阿里巴巴等中國企業合作，尋求可滿足客戶需求的替代方案，並同時遵守美國最新的出口管制。

彭博社引述知情人士稱，美國商務部最早於本周將長江存儲等逾30家中國企業列入實體清單（Entity List）。實體清單上的企業，被禁止向美國供應商購買技術，即使是技術含量較低的產品，美國供應商也要取得額外許可才可發貨。美國政府10月公布一系列措施，全面限制中國購買先進半導體及晶片製造設備，長江存儲等企業當時被列入「未經核實清單」（unverified list），相關企業須在60天內，證明自己的業務不會危害美國國家安全。

（綜合報道）

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