滴灌通與匯豐簽1.95億元抵押貸款

李小加：開拓資金渠道

滴灌通主席李小加表示，此項目是重要里程碑，為公司長期發展開闢了全新且可持續的資金渠道。隨着公司繼續擴大在中國小微門店的投資規模，期待與匯豐有更緊密合作，成為長期伙伴。

滴灌通補充，公司成立至今，已在中國31個省、逾140個城市，投資逾1800家實體門店，今次融資進一步使滴灌通實現長遠願景。滴灌通於今年3月完成7000萬美元（約5.46億港元）B輪融資，參與的投資者包括維港投資、聯想創投、紅杉中國等機構，成立以來股權融資總金額達到1.2億美元（約9.36億港元）。

李小加於上月接受本報訪問時曾表示，最新完成3宗資產抵押擔保證券（ABS）交易，加快資金回籠及再投資速度，預計明年底的投資規模達1.5萬至1.7萬家門店，較原定1萬家目標再加快。