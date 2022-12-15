國泰上月載客量按年飈逾6倍 運力回到疫前27%

國泰上月收入乘客千米數按年上升5.66倍，不過較2019年同期相比仍減少73.7%；乘客運載率增加51.7個百分點至78.5%；以可用座位千米數計運力按年增加1.27倍，較2019年11月相比跌73.1%。首11個月計載客人次按年升2.21倍，運力上升33.9%，收入乘客千米數則上升2.12倍。

上月載貨10.3萬公噸 按年減少23.8%

貨運方面，上月共運載10.3萬公噸貨物，按年減少23.8%，較2019年同期亦減少42.1%。首11月計，載貨量及運力分別按年減少12.6%及20.7%，貨物收入噸千米數則下跌30.6%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務表現持續正面，市民出遊意欲及需求上月繼續有改善，回港探訪親友的客運量亦有增長，尤其是從北美、歐洲和西南太平洋出發的長途乘客。

他續稱，隨着聖誕及新年假期臨近，旅遊需求持續改善，國泰正繼續增加客運航班運力及恢復更多航點，包括於12月恢復來回札幌、福岡等航班，明年1月恢復布吉及名古屋航班，料前往日本及東南亞等旅遊熱點的需求將延續至農曆新年假期。貨運方面，雖然上月是傳統貨運旺季，惟月內貨運需求按月表現平穩，整體而言貨運運力約疫情前的64%水平。

國泰歡迎港政府最新實施便利旅客來港措施，尤其是昨日起取消黃碼限制，認為將進一步提高旅遊意欲，吸引入境旅客。