港航債務重組方案獲高院接納

運輸及物流局：密切關注財政情况

運輸及物流局發言人回覆，運輸局及空運牌照局一直密切監察香港航空的營運及財政情况，以確保該航空公司繼續維持其營運能力。「我們會繼續密切留意最新發展，並在有需要時採取適當的跟進行動。」

港航早前分別獲香港高等法院及英國的法院許可，召開債權人會議，重組其總值62億美元（約483.6億港元）債務。根據重組計劃，無擔保貸款債權人及關鍵租賃商預計能分別收回約5%欠款，以及向永續債券持有人合計支付2.5%欠款，將永續債本金削減至1億美元（約7.8億港元）並轉換為重組債券，攤分至2035年清還，港航最終只需償還約20億元，3個計劃均獲逾75%債權人同意通過。

港航代表律師在法庭上指出，英國早前已舉行債權人會議並通過該債務重組方案，上周五（9日）亦獲英國法院接納。律師表示，香港與英國債務重組方案相同，只是債權人身分不同，法官最終頒令通過債務重組方案。

此外，港航今年3月亦被位於愛爾蘭的航空控股公司Stellar Aircraft Holding 1 Limited入稟申請清盤，案件日前已在高院原訟庭審理，港航提出將案件押後一個月再訊，該案已押後至2023年1月16日再提訊，接下來將視乎該公司會否撤銷清盤申請。

放寬防疫措施後 港航復飛多個航點

自香港放寬入境措施後，港航亦開始加密航線班次及復飛更多航點，不過現時訂票形式更接近廉航做法，其網站預訂機票共分為「經濟飛」、「精選經濟飛」及「超級自在飛」3類型，經濟飛只包括7公斤手提行李，至精選經濟飛類別才會附上20公斤寄艙行李，前兩者亦需付費才能更改日期及航班。