3新股今掛牌 衛龍步陽暗盤潛水

據耀才暗盤交易市場數據，步陽暗盤收市價報0.395元，較招股價0.5元大幅插水21%。衛龍暗盤收市價則報10.38元，較招股價10.56元微跌1.7%。3隻新股僅思路迪錄得升幅，暗盤收報27.8元，較招股價24.98元升11.3%。

牙科服務商美皓集團（1947）昨日以下限定價0.84元首掛，開市報0.76元，曾低見0.69元，跌幅達17.8%，收報0.72元，全日跌14.3%，成交額為5160萬元。美皓一手為5000股，未計手續費，每手蝕600元。

美麗田園通過上市聆訊

另外，港交所資料顯示，內地醫學美容公司美麗田園已通過上市聆訊，聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際和華泰國際。美麗田園上半年收益7.34億元（人民幣，下同），按年跌12.3%；純利為1512.3萬元，按年跌84.4%。集團解釋因疫情反覆，包括上海實施嚴格封城措施。集團預計集資額將作擴張服務網絡，計劃於2023年、2024年、2025年及2026年分別增設25間、30間、30間及30間直營店；用於新一線城市擴展及升級醫療美容服務等。

[新股]