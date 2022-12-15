看好入境客漫遊業務 匯豐升本地電訊股目標價

潛在收入增加外，入境漫遊的利潤率亦普遍高於出境漫遊，因為香港以外的電訊公司基本上以固定成本為基礎租用容量。入境漫遊流量預期提升，加上用戶穩步轉用5G續為利好因素。

匯豐將三大本地電訊公司目標價齊齊調升，當中對數碼通（0315）目標價調升5.3%至6元；香港電訊（6823）目標價升1.5%至13.4元，雙雙維持「買入」評級；至於和記電訊（0215）目標價調升4.5%至1.61元，評級由「持有」升至「買入」。

受益於用戶轉用5G

該行預計，本港電訊公司在2023財年的漫遊收入預測仍較2018財年業績低17%至47%，認為行業不太可能快速恢復到2018財年水平。

股份方面，該行指出，數碼通和和記電訊作為最純粹的移動通訊運營商，漫遊收入增長對兩股在收入和利潤影響比例亦更高。該行又預期三大本地電訊商將受益於用戶轉用至5G，雖然較其他市場慢，但將持續對收入有支持。