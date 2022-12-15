美議息前港股牛皮 通關受惠股回吐

北水淨流出38億

國指昨收報6702點，上升0.71%，科指收報4237點，上升0.34%。北水通過港股通淨流出38.02億元，恒生國指ETF（2828）和盈富基金（2800）各錄15.13億元和14.4億元淨流出。互聯網醫療股亦有回吐，平安好醫生（1833）昨日有1.32億元北水淨流出，昨日再跌10.28%，周初至今累跌17.47%；阿里健康（0241）昨淨流出北水5.87億元，股價昨跌7.09%，為表現最差藍籌，本周累跌13.06%。新華製藥（0719）港股通總成交續壓過騰訊（0700）達25.27億元，昨有淨流入1700萬元，股價跌12.57%。

此外，前日受惠通關消息急升的行業出現回吐，本港放寬進入食肆防疫限制，周二彈升近一成的本地餐飲股譚仔（2217）跌4.51%，翠華（1314）跌10%；零售股方面，莎莎（0178）和景福（0280）分別回吐逾4%。

華虹跌逾一成 最差科指成分股

摩根士丹利報告指出，隨着香港全面取消對入境旅客檢測限制，2023年初恢復與中國內地免檢通關的機會增加。前日市傳內地計劃為半導體行業，提供1萬億元人民幣財政支援，帶動中芯國際（0981）升近一成後，昨回吐3.63%，華虹（1347）跌10.81%，為表現最差科指成分股。

分析：港股較受內地防疫政策影響

市場關注聯儲局對明年息口前景展望，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場已經預期議息聲明將延續上月聯儲局主席鮑威爾對放緩加息幅度的較溫和取向，雖然利好外圍股市也能帶動港股，但目前港股受內地放寬防疫措施的影響較大。

中央經濟工作會議將在本周召開，若會議延續提振經濟，甚至為明年經濟增長定出較高目標，對港股更有幫助，預期恒指在年底前，波幅最高可見20,500點。