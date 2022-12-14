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劉敬華：資本集團看好逆全球化企業

【明報專訊】市場普遍預期美國聯儲局將放緩加息幅度，資本集團（Capital Group）高級副總裁兼投資總監Andy Budden預期，息率處於高位的時間或較長，料明年美國經濟將收縮2%，並於2024年重拾增長，認為現階段是於股市作出部署的時機，看好與健康護理、潔淨能源轉型及逆全球化趨勢相關的行業。

近期美國通脹現降溫迹象，市場憧憬聯儲局於本月的議息會議將加息幅度由0.75厘降至0.5厘，更預期明年或會減息。Andy Budden指出，聯儲局近年給予市場清晰的指引，有助投資者掌握息率趨勢，如聯儲局的點陣圖及近期言論均顯示，12月份加息幅度有望放緩，根據目前聯儲局向市場公開的資訊，息率將於明年上半年升至5厘並見頂，認為是個較合理的預期。

美通脹息率偏高 就業市場轉弱

儘管近期美國消費物價指數回落，顯示美國通脹情况開始改善。不過，Andy Budden預期，美國通脹率不會持續下降，基於推升通脹動力猶在，早前美國通脹主要來自包括原油價格在內的商品價格，最近商品價格下降，惟拉升通脹的力量已轉移至服務價格之上，目前服務價格偏高，暫未見回落迹象，認為要待失業率上升，方會看到服務價格回軟。最近雖有大型科技企業裁員，但為數不多，認為不會引發大規模的裁員潮，但亦預期通脹持續高企及息率偏高，會使就業市場逐步轉弱，意味美國失業率轉升仍需時，相信儲儲局會密切注視失業率及商品價格的變化，以評估通脹的走勢。

Andy Budden續稱，從過去歷史中汲取教訓，聯儲局前主席伯恩斯（Arthur Burns）過早減息，導致通脹失控；聯儲局主席鮑威爾早前已清楚表明以控制通脹為要務，希望成為第二個沃爾克（Paul Volcker），而非伯恩斯，這意味鮑威爾可能會維持息率於偏高水平，直至看到通脹明顯受控，以致息率處於高位的時間或會較現市場預期的長。伯恩斯曾於1970年至1978年間出任聯儲局主席，任內未能控制通脹，直至沃爾克於1979年接任，持續加息至成功遏止通脹，但也造成1981年的經濟衰退。

對於明年美國經濟及股市前景，Andy Budden表示，該集團預期明年美國經濟將出現衰退，估計經濟將收縮2%，對投資者而言，過去美國經濟衰退，企業盈利平均跌29%，目前市場並未預期企業盈利將大幅下調，將為未來股市帶來下跌的潛在風險，然而市場走勢往往預示未來6至9個月經濟情况，由於是次衰退並不涉結構或系統問題，只是經濟周期的一部分，是經濟健康調整以迎接擴張的一個正常過程，該集團因而預期美國經濟將於2024年重拾2%增長，此預期下市場有望於明年首季見底。

美經濟料明年初見底 2024年重拾增長

Andy Budden指出，投資者應審慎應對美國經濟衰退及熊市，但亦不宜過分憂慮，以免錯過入市的最佳時機，因投資最大錯誤是當市場復蘇時，方發現自己並沒有參與其中，而參考歷史數據，牛市歷時一般較熊市長，認為目前是開始於股市作出部署的時機，雖然股市仍波動，甚至仍有機會再現跌浪，但現階段依然可於市場發掘到於未來3至5年盈利可保持增長的優質股份。

對於目前可留意的企業類型，Andy Budden表示，看好猶如「巨型油輪（supertanker）」般的大型企業，此類企業的資產負債表強勁，具充裕現金流支持自身增長，於市場具議價能力，能在經濟衰退保持較佳的盈利表現，雖然目前市場的巨企主要為科技，但該集團看好的supertanker不止是企業規模大，而是於行業中具領導地位，又或具有強勁商業網絡，並有能力應對經濟逆境，因此於各行業中也有機會覓得具投資價值的supertanker。

至於需審慎投資的企業類型，Andy Budden指出，為猶如提出登月計劃般充滿創意及前瞻概念的企業，近年的例子如元宇宙企業，過去10年市場很喜歡此類企業，當然這類企業的嶄新意念或有機會於10年後帶來可觀的盈利，但目前這類企業往往未錄盈利及缺乏現金流，現階段宜避免投資此類企業。

健康護理處創新黃金期

行業方面，Andy Budden看好健康護理，因健康護理行業向來具創新意念，目前行業正處於創新的黃金時期，由藥業、醫療設備至醫療服務等各範疇都不斷出現創新技術及科技，創新科技可助行業安度經濟不景，已有往績證明，且創新技術更有望為醫療企業帶來盈利增長，並認為與潔淨能源轉型及逆全球化趨勢相關行業也充滿機遇，隨着市場愈來愈關注氣候變化，減碳之路雖然不容易，但近年愈來愈多企業可提供促進潔淨能源轉型的方案，如再生能源、有效節能減排的建築，又或是新能源汽車，而在逆全球化方面亦有類似情况，如協助管理供應鏈的企業、可提供靈活方案的航運企業，以及能因應地緣政治分散供應鏈的跨國企業等。

明報記者 劉敬華

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