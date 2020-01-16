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EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜

【明報專訊】灣仔、金鐘一帶雖然屬港島傳統商業區，但灣仔內街憑藉寧靜的起居環境，一直以來吸引不少專業人士聚居。毗鄰太古廣場3期的灣仔星街，正屬區內「旺中帶靜」的地段，太古地產（1972）旗下單幢項目EIGHT STAR STREET，全盤僅提供37伙，現尚餘小量單位侍售，現時開放兩個現樓連裝修示範單位，供有興趣準買家預約參觀。

明報記者 容婌維 攝影 賴俊傑

EIGHT STAR STREET目前已屆現樓；至於現樓示範單位，位處22樓A室，實用面積915方呎，原則屬3房1套間隔，但設計師改為2房1套。甫進入單位，大門旁設有全身智能鏡，屬交樓標準一部分，智能鏡除可控制智能家電外，亦可查看交通、天氣狀况。

智能鏡可查看交通及天氣

單位採橫廳設計，配合整排落地玻璃窗，採光不俗。設計師將整個廳區劃分為三部分，梗廚對出為飯廳，可放置六人餐枱；毗鄰露台的是客廳，設有一組小梳化及休閒椅；位處客廳旁的一個小區域，設計師打造成「迷你吧」，方便戶主享用輕食、宴請朋友把酒言歡。

值得一提，吧枱位置原為睡房，現拆除牆身改裝成「迷你吧」，為戶主打造多一個休閒空間，更將廳區擴大至現時超過370方呎。

落地玻璃窗增採光度

寢區則整齊歸邊，兩間睡房分別佔地約52方呎及96方呎，間隔方正，惟區內高樓大廈林立，景觀以市區樓景為主，個別房間更貼近毗鄰商廈，私隱度相對欠奉。

另一現樓示範單位位處低層，為2樓C室，實用面積555方呎，2房1套間隔，屬平台特色戶，平台面積共192方呎。設計師以木系家具貫穿全屋，加上綠色植物點綴，營造「城市綠洲」的感覺。

單位採開放式廚房設計，經過廚房可達廳區，擺放4人餐桌及梳化後，仍有相當活動空間。

特色戶營造城市綠洲感覺

單位亮點是附設戶外平台，放置有桌椅組合、休閒椅等戶外家具，戶主可在此放鬆休息，暫時忘卻城巿繁囂。事實上，平台橫跨整個廳區，除可從客廳進出，戶主亦可直接從主人房出入平台。

主人睡房間隔方正，可以「三邊上落」牀，另有空間放置衣櫃、梳妝枱等；至於另一房間，設計師則劃作私人健身室，方便戶主彈性安排運動時間。

上述2樓C室連裝修單位已發出價單銷售，定價2450萬元，呎價44,144元；發展商現提供特別優惠，於2023年1月31日前購買單位，可享3%直減折扣，即上述單位折實售2376.5萬元，折實實呎42,820元。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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