財仔標售凱施餅店元朗物業

市值1億 較8年前低三成

高力表示，受承按人命公開招標出售的青山公路62號元朗段全幢物業，截標日期為明年1月16日。市場消息稱，項目市值約1億元。資料顯示，物業由凱施餅店或相關人士於2014年「買殼」購入，當時市傳成交價約1.4億元，即現時市值較8年前低近三成，凱施餅店或相關人士購入該物業後，曾10次抵押予不同銀行及財務公司，單計今年已6次由財仔承做按揭。

高力香港資本市場及投資服務部高級副董事吳嘉輝表示，物業位於元朗市中心大馬路地段，沿路商店大多為零售商舖、食肆等，疫情前呎租高近200元水平，現時市值呎租則約80至100元。項目為一幢4層高之交吉物業，總實用面積約3544方呎，每層實用面積約886方呎；物業外牆更設有矚目大型廣告牌，將來新業主可作自用或出租廣告版，從而增加收入。

另美聯工商助理營業董事陳德倫表示，新地（0016）旗下沙田石門安耀街5號W LUXE，現餘下十多個單位待售，發展商近日推出市場，每個單位面積約406至533方呎不等，售價介乎約500餘萬元至600餘萬元，平均呎價約12,295元起。