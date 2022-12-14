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今年27新盤開售伙數減三成 銷售率僅57%

【明報專訊】受疫情及持續加息影響下，發展商推盤步伐受阻，而期內多個新盤銷售率同樣未如理想，據中原地產統計，今年至本月12日止，暫只有約27個全新盤開售，涉約12,030伙，推盤量按年大跌逾三成，而期內新盤總銷售率僅約57%，當中5個市區盤更不足一成。

資料顯示，反觀去年一手市場百花齊放，多達約40個新盤推出、涉逾1.7萬伙比較，發展商今年推盤量大跌逾三成，其中港島區今年只有零星超級豪宅試水溫，採價單方式開售的港島區新盤，今年罕見「零推盤」，而去年港島區仍有10個新盤推出價單發售。

陳永傑料新春前現小陽春

此外，該行根據一手成交紀錄冊資料統計，27個主要新盤，至本月12日共售約6817伙，銷售率約57%，其中5個市區項目銷售率更不足一成，低見約1%至7%，而首5個銷售率最高的新盤，全屬新界區細價樓，包括信置（0083）、嘉華（0173）、中海外（0688）元朗錦上路站柏瓏I、新地（0016）屯門NOVO LAND第1A及1B期、新地大埔白石角SILICON HILL第1期，以及恒地（0012）粉嶺ONE INNOVALE 1期，合共提供3,518伙，至今累售約3412伙，銷售率91%至99%不等。

另外，截至本月12日，一手市場今年僅錄得約9000宗成交，預計本月餘下時間都不會有全新樓盤推出，全年一手成交量勢跌破1萬宗水平，較去年逾17,200宗大跌逾四成，為2013年實施一手新例後、逾8年新低。不過，中原地產住宅部總裁陳永傑認為，只要通關，農曆新年前樓市很大機會出現「小陽春」，發展商將會全力出擊推盤，明年一手成交量料回升近八成至約1.6萬宗，首季樓價亦將見底反彈。另外，恒地大角嘴利奧坊‧壹隅昨上載銷售安排，周六推售8伙，包括6伙1房戶及2伙2房戶，實用267至383方呎，折實價553.38萬至857.62萬元，折實實呎約20,726至22,924元。

相關字詞﹕樓市小陽春 推盤量 利奧坊‧壹隅 新盤成交 新盤推售

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