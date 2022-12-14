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仲量聯行：通關不等於通錢 料明年樓價再跌一成

【明報專訊】市場憧憬通關能刺激正值調整的樓市，不過仲量聯行認為，現時內地經濟疲弱，相信內地未來或會有資金管制，即使通關後亦不會有大量內地買家來港置業，預期若政府不撤辣，明年中小型單位樓價將再跌一成。該行又指，由於樓市低迷，影響發展商投地取態，該行亦估計本年度政府賣地收入將難達標。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，受加息及第五波疫情等影響，香港住宅市場今年踏入下行周期，截至11月底，中小型住宅樓價於今年累計下跌11.6%，跌至2018年以來最低，豪宅因缺乏非本地買家及充足新供應，樓價亦回落4.4%。由於置業需求疲弱導致已落成的貨尾單位於9月急增至14,700伙，發展商開始延遲推售新盤，截至10月底，約有1萬伙於今年獲批預售樓花同意書後尚未售出，發展商將增加折讓幅度促銷，近期推售的新盤已較同區二手單位均價低約7%至13%。

本財年賣地收入難達1200億

對於市場期望通關會為樓市帶來動力，曾就預期，「通關不等於通錢」，現時內地經濟也疲弱，需要時間復蘇，相信內地會有資金管制，故即使通關後，亦不會見到大量內地買家來港置業，並謂樓市與辣招有較大關係。他預期，明年中小型住宅樓價將再下跌 10%，豪宅價格則會下跌5%至10%，但若政府放寬辣招，中小型住宅樓價將僅下跌約5%。

若再寬防疫 核心舖租料升5%

賣地收入市面，該行估價諮詢部資深董事區建強估計，今個財政年度餘下的賣地、市建局及鐵路項目招標只能帶來約355億元的土地收入，連同早前的土地收入，將難以達成1,200億元的賣地收入目標。區又指，住宅市場低迷，發展商投地亦轉趨審慎，尤其於本季，政府售出的地皮均低於或接近市場估值下限，估計明年發展商投地將繼續抱保守態度，地價料續跌，跌幅較住宅價格更顯著。

不過，仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧稱，雖然政府宣布取消安心出行及黃碼，但對於內地遊客，由於他們重返內地後仍需隔離5日，此舉仍影響他們來港的最大因素，若內地繼續放寬防疫及旅遊限制措施，預期核心街舖租金將於明年上升5至10%，優質商場租金上升0至5%。

相關字詞﹕舖租 樓市預測 仲量聯行 曾煥平 通關

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