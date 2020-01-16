外籍客620萬蝕沽東環 新港人接貨

美聯高級分區營業經理李錦榮表示，上址原業主2015年607.3萬元購入，持貨約7年，帳面獲利12.7萬元或約2%；惟連使費後，料需明賺暗蝕18萬元或約3%離場。二手市場整體呈量升價跌局面，東涌區本月暫錄18宗成交，較上月同期7宗大增1.6倍。

麗城移民盤賣620萬 重返5年前

荃灣區成交量亦見回升，該區本月暫錄約40宗二手成交，較上月同期增加約14%。中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，整體市場氣氛改善，推動買家重投市場入市，睇樓量明顯增多。余稱，荃灣麗城花園1期1座高層A室，實用面積644方呎，原則3房間隔，現改為2房，原業主年初起開價840萬元放盤，由於移民在即，期間多次下調叫價，累減220萬元或約22%，最新以620萬元易手，實呎9627元，重返2017年屋苑同類做價水平。原業主2012年10月以450萬元購入，帳面獲利170萬元或約38%。余補充，麗城花園本月暫錄得2宗成交，平均實呎9709元。

現崇山4房售1550萬 實蝕近三成

此外，再有市區屋苑業主損手離場。利嘉閣高級市務經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山2座中層D室，實用面積963方呎，4房1套連儲物室間隔，望公園景，原業主早前以購入價2000萬元平手放售，及後累減450萬或約22.5%，以1550萬元沽出，實呎16,096元。原業主2018年2000萬元購入，持貨約4年，帳蝕450萬元或約22.5%，若連使費計料需實蝕逾560.5萬元或28%。