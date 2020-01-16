經濟

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逸濤灣海景3房租2.7萬 一年跌26% 業主18年前552萬買 租金回報仍高達6厘

【明報專訊】臨近年尾，有業主為求盡快租出單位，願意大幅劈租吸引租客。過去日韓公司客租賃集中地之一的西灣河逸濤灣，位於1座中低層C室，實用面積738方呎，3房套間隔及工人房，享海景，業主以2.75萬元將單位租出，實用呎租37元，較去年舊租約月租3.7萬元大減9500元或約26%。

明報記者 容婌維

中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，上述單位租金較市價低約8%，業主早前同時放租及放售單位，至近日獲租客洽租，業主見新租客可於短期內起租，故願意減價出租單位。

據代理提供相片，單位裝修企理，並享開揚海景。業主早於2004年552萬元買入上址，購入價低亦增加業主減租空間，以現時租金水平計，業主仍享近6厘租金回報。逸濤灣現有約10個同類3房單位放租，叫租由月租3.2萬元起。

內地專才2.3萬租瓏璽兩房戶

政府進一步放寬防疫措施，市場憧憬香港及內地或可短期內全面通關，有內地專才斥2.3萬元承租鄰近奧運站的瓏璽。香港置業首席區域董事馬漢偉表示，陸續有內地專才來港，帶動市區的租務需求，瓏璽6A座低層C室，實用面積524方呎，2房間隔，以樓景及園景為主，以月租2.3萬元租出，實用呎租44元，租客為內地專才。上址業主於2011年8月以約992.4萬元一手購入單位，租金回報2.8厘。

柏傲莊I續獲承租 3房月租2.65萬

預計本月入伙的大圍站上蓋柏傲莊I，再錄租賃成交。中原地產區域營業董事黎宗文表示，柏傲莊I暫錄約180個租賃放盤，屋苑至今累錄約26宗租賃個案，12月則暫錄約13宗，屋苑最新錄第3A座高層B室，實用面積663方呎，3房1套間隔，以2.65萬元租出，實用呎租40元。租客為家庭客，業主則於2020年以1332萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

業主賣樓後 2.15萬租天鑽3房戶

大埔新晉屋苑天鑽亦錄得3房戶租務成交，中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，天鑽3座低層C室，實用面積869方呎，3房1套間隔，業主7月起叫租2.8萬元放盤，及後累減6500元或約23%，以2.15萬元租出，實用呎租25元。租客為外區客，為住近家人搬入大埔，沽出原有物業後租入上址。業主去年以1231萬元一手購入，租金回報2.1厘。

另外，美聯物業高級分區營業經理楊家俊表示，淺水灣花園大廈新錄一宗租務成交，為A座中層單位，實用面積1892方呎，3房1套間隔，坐擁淺水灣全海景，以月租7.8萬元連車位租出，實用呎租41元。租客為區內外籍客，而單位業主則為項目發展商。

相關字詞﹕劈租 淺水灣花園大廈 天鑽 柏傲莊I 瓏璽 租務成交 逸濤灣

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