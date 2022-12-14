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經濟
2022年12月14日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
港首批虛幣ETF周五上市 散戶可買 證監速審批 投資比特幣以太幣期貨
證監：虛擬資產平台稱接受「存款」 須注意風險
業聚達勢接力招股 思派孖展超購
港交所半年內推港幣人幣雙櫃枱
渣打料內地消費反彈 明年經濟升5.8%
內地疫情升溫 彭博：中央經濟會議將押後舉行
炒放寬防疫 本地消費旅遊股急升 美通脹遜預期 夜期曾升破20000點
匯豐料A股三大指數明年全升
總商會促取消旅客入境核酸檢測
傳萬億推動國產晶片 中芯華虹股價飈
巴菲特再減持比亞迪 套現近2.7億
張力被捕繳1.43億保釋金 富力澄清沒提供資金
澳博：澳娛綜合完成增資
東岳發盈喜料全年純利或大增
美11月通脹7.1% 近一年最低 少過市場預期 刺激納指早段升4%
中國向世貿申訴 反擊美晶片管制
高盛擬裁400員工 零售銀行重災
張兆聰：港資股起動 商廈酒店股落後可追
涂國彬：押加半厘者眾仍憂美聯儲變卦
技術取勝：太古短線料可挑戰70元
劉思明：炒國策扶持芯片業 華虹勝中芯
周顯：港股大彈如公社養豬
湯文亮：盧局長慎防師老無功
逸濤灣海景3房租2.7萬 一年跌26% 業主18年前552萬買 租金回報仍高達6厘
外籍客620萬蝕沽東環 新港人接貨
仲量聯行：通關不等於通錢 料明年樓價再跌一成
今年27新盤開售伙數減三成 銷售率僅57%
財仔標售凱施餅店元朗物業
EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜
位處「灣仔後花園」 咖啡店林立
劉敬華：資本集團看好逆全球化企業
技術取勝：太古短線料可挑戰70元
【明報專訊】中國水務向7元推進（圖）
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