高盛擬裁400員工 零售銀行重災

彭博報道，高盛可能會削減400個職位，現時該行全球聘請4.9萬名員工，高盛對彭博的報道拒絕置評。《金融時報》的報道則指，連同每年年底都會裁退表現差的同事，高盛今次將會裁走數百人。高盛行政總裁所羅門(David Solomon)10月已公布會收縮其零售銀行業務。但Marcus接受零售客戶存款的業務估計會繼續，因這可替集團帶來低成本資金。至於整個部門裁多少人，現時仍未敲定。

亞馬遜要求畢業生延遲入職

《金融時報》又報道，電商巨企亞馬遜已通知原定明年5月入職的大學畢業生，請他們稍遲才上班，有機會至2023年底。無論這些畢業生是否選擇屆時入職，亞馬遜都會向他們每人支付1.3萬美元作為補償。報道引述亞馬遜給予畢業生的電郵，指宏觀經濟環境轉變，令公司要作出這變動。有熟悉亞馬遜運作的人士稱，亞馬遜旗下專門研發語音助手Alexa的Lab 126，成為今次裁員的焦點，估計有1萬個職位被裁撤。亞馬遜未有回應多少畢業生受到影響。公司發言人指是因為公司面對具挑戰性的經濟環境，所以要求部分大學畢業生延遲最多半年才入職。

（綜合報道）

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