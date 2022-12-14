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中國向世貿申訴 反擊美晶片管制

【明報專訊】美國對華限制出口晶片，中國就此反擊。據商務部公告，中國斥美國濫用出口管制措施，限制芯片等產品貿易，並訴諸世貿組織爭端解決機制，強調是捍衛自身合法權益的必要方式；同時外媒稱美國伙日本、荷蘭收緊向中國輸出先進晶片製造設備，以圖嵌制中國，日、荷兩國亦原則上願意配合。

中國商務部斥保護主義

中國商務部條法司負責人表示，中方向世貿組織提出訴訟，是以法律手段解決問題，希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正，維護中美正常經貿往來，維護全球晶片等重要產業鏈供應鏈穩定。負責人又指，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，違反國際經貿規則等，是典型的貿易保護主義做法。

法律事務所Hogan Lovells中美貿易關係專家Ben Kostrzewa表示，申訴是世貿組織調解程序的第一步，案件通常會提交予上訴機構審理，但由於成員國之間有分歧，該機構目前已暫停運作。Ben Kostrzewa指，除非該機構恢復運作，否則中國的申訴未必有法律效力。美國貿易代表處則指，正如過往與中國溝通過，這類管制行動都是與國防有關，世貿卻不是適當平台去討論國防議題。

日荷傳願配合 限對華輸出晶片設備

另一方面，日本、荷蘭亦加入戰團。《日本時報》引述消息稱，日、荷兩國同意原則上與美國合作，向中國收緊先進晶片製造設備出口，預料方案會在未來數周公布，屆時應會採取美國10月時採取的部分措施，限制銷售部分先進半導體製造設備。

美國一直就出口管制協議與日、荷磋商，促使兩國限制當地企業對華貿易。據外媒分析，一旦三國聯手，便幾乎全面封鎖中國，使中國無從購入所需設備，生產先進晶片；其中日本的東京電子與荷蘭的ASML便是美國重要的拉攏對象。不過，對東京電子來說，中國是最大市場，半導體業務去年銷售總額達1.94萬億日圓（約1100億港元），中國佔26%；ASML上月指要全面禁制對華出售產品，料至2030年不受影響。

（綜合報道）

[國際金融]

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