張力被捕繳1.43億保釋金 富力澄清沒提供資金

富力昨官方微信則表示，針對外媒對張力的負面報道，張力因在中國宴請美國三藩市前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被控涉嫌行賄，「我方正針對此錯誤指控採取法律行動」。

至於由張力家族控股的力量發展（1277）昨午亦發公告，指知悉有傳媒報道倫敦法院就於美國一宗有關Z&L Properties Inc.的待決案件向公司股東張力授出保釋，認為上述案件將不會對公司的業務及營運造成任何重大不利影響。

富力股價昨急瀉逾一成

日前彭博報道，早年曾擔任政府官員的張力於11月30日被倫敦警方逮捕，目前面臨引渡程序。檢控官Mark Summers表示，張力對引渡提出了抗辯。而負責案件的法官John Zani批准張力以1500萬英鎊取保候審，創下英國法院有史以來最高的聯合保釋金紀錄。據指張力將在倫敦某高層建築43樓的一公寓中全天候軟禁，並接受保安和閉路電視監控。

富力昨開市即急瀉，全日跌11.52%，收報2.15元；力量發展則跌6.06%，收0.62元。