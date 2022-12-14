巴菲特再減持比亞迪 套現近2.7億

巴菲特持比亞迪降至14.95%

巴菲特今年已是第六度同樣因觸及整數百分比持股量變動而需作披露減持比亞迪，現時最新持股量為1.64億股，較11月17日、對上一次披露的1.76億股減少1146.65萬股，由11月18日至12月8日平均價187.45元計，期內共套現21.49億元。股神減持以來持股由2.25億股減至1.64億股，累計減持約6090.7萬股，套現逾130億元。

巴菲特近日頻頻減持比亞迪，比亞迪執行副總裁李柯早前接受外電訪問曾表示，巴菲特進行一定程度的獲利套現是自然不過的事情，認為他仍鍾愛比亞迪，並將繼續支持比亞迪，不覺得減持表明其放棄比亞迪。

此外，上市近半年、擁有本地物流品牌GOGOX（前稱GOGOVAN）的快狗打車（2246）亦遭大股東阿里巴巴（9988）旗下菜鳥減持。

阿里旗下菜鳥再減持快狗打車

菜鳥於12月7日第二度因觸及整數百分比而披露減持，以平均價每股5.0634元在場內減持90.26萬股，持股量由13.11%降至12.97%，套現457.02萬元。菜鳥早前在9月15日、首次申報時減持快狗打車後仍持有8611.29萬股，由9月16日至12月7日期間累計減持629.68萬股，以平均價4.25元計共套現2676萬元。