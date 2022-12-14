經濟

傳萬億推動國產晶片 中芯華虹股價飈

【明報專訊】據路透社引述多名消息人士報道，內地政府正制定一籃子推動國產半導體行業發展政策，補貼金額超過1430億美元（約1.12萬億港元），以對抗華府聯同其盟友對中國即將實施的一系列新晶片禁令，促進內地半導體生產和研究活動，有關補貼措施最快於明年首季落地，向晶片產業鏈實現自給自足邁出重要一步。 消息刺激一眾國產半導體午後股價高走，中芯國際（0981）昨日勁升一成，收報18.18元。華虹半導體（1347）升17.4％，收報31元。

受惠公司可獲20％成本津貼

消息人士透露，該支援屬北京計劃5年內規模最大的財政刺激方案之一， 加大中國晶片企業建設、擴建或現代化國內製造、組裝和研發設施，主要通過補貼和免稅收支持，旨在對抗美國透過禁令意圖減慢中國半導體技術進步。消息人士又稱，大部分財政支援金額將用於補貼圓晶片廠或製造廠購買半導體設備，相關受惠公司可獲得20％的採購成本津貼。

消息人士又透露，受益者將包括國企及民企，特別是大型半導體公司，如北方華創科技集團、中微半導體及瀋陽芯源等。國務院新聞辦公室未有即時回應置評要求。

美國今年8月亦有簽署晶片法案， 為半導體產業提供527億美元資助， 並為估值達240億美元的晶片廠提供稅收抵免優惠。

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