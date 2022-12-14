總商會促取消旅客入境核酸檢測

美商會總裁：6個月後見正面影響

香港美國商會總裁翁以登認為，進一步放寬首先可吸引外國旅客到港，相信若旅客有需要，亦不介意快測出入處所，當到訪香港愈來愈方便，預料6個月後可見到正面影響，商界亦會開始計劃商業活動或發展，但具體要視乎跟內地通關。

香港中華廠商聯合會表示，內地正逐步放寬入境檢疫措施，認為現時是與內地重新商討通關的時間表和路線圖的最佳時機，包括增加港人進入內地的配額、增加香港往返內地城市的航班機位和過境客車班次和重開高鐵服務，甚至對入境的香港居民實施等同國內的「0+5」或更短的隔離日數要求，藉此為內地全面恢復對外免檢疫通關探求切實可行的「中途方案」。

廠商會建議進一步放寬社交距離措施，包括鬆綁，甚至完全取消婚宴等大型宴會活動的人數上限，讓業界盡快恢復至疫情前的正常經營。

國泰航空（0293）指有關措施便利旅客來港，將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。集團表示，旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運已於今年第四季增加約3000班客運航班。