經濟

匯豐料A股三大指數明年全升

【明報專訊】匯豐發表研究報告，預計明年中國市場將會趨向樂觀。隨着內地正開始逐步放寬防疫限制，以及為房地產推出支持行業的政策，內地經濟料繼續受惠復常；加上估計美聯儲明年2月為最後一次加息，之後或轉趨鴿派，市場流動性已經見底，估值更為吸引，料A股市場將會受惠。該行預期中國三大指數於明年底將會全部走高，上證指數上漲12.3%，目標3600點；滬深300指數上漲15.1%，目標4600點；深證成分指數上漲17.4%，目標13,500點。

料內地明年全年增長5%

匯豐指出，中國重新開放的路上可能會崎嶇不平，預測於冬季流感季節和農曆新年期間的大規模人員流動會令感染人數大增，拖累明年第一季經濟跌至負增長0.5%，但明年全年增長將為5%。匯豐強調，重新開放不容易，中間可能遇上很多風險，並需要時間恢復。

能源價見頂 能源股下調至「減持」

當中國重新開放及房地產市場復蘇後，匯豐認為，明年大型股或會重臨，吸引更多國際投資者，價值投資型股份或於明年初領先。另外，A股風險溢價減低，加上政策性支持，及後亦將有利於細價股。行業方面，由於能源價格見頂，該行將能源股從中性調整為減持。電信股由減持上調至中性，並更為看好國有企業。

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