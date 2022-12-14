匯豐料A股三大指數明年全升

料內地明年全年增長5%

匯豐指出，中國重新開放的路上可能會崎嶇不平，預測於冬季流感季節和農曆新年期間的大規模人員流動會令感染人數大增，拖累明年第一季經濟跌至負增長0.5%，但明年全年增長將為5%。匯豐強調，重新開放不容易，中間可能遇上很多風險，並需要時間恢復。

能源價見頂 能源股下調至「減持」

當中國重新開放及房地產市場復蘇後，匯豐認為，明年大型股或會重臨，吸引更多國際投資者，價值投資型股份或於明年初領先。另外，A股風險溢價減低，加上政策性支持，及後亦將有利於細價股。行業方面，由於能源價格見頂，該行將能源股從中性調整為減持。電信股由減持上調至中性，並更為看好國有企業。