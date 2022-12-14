渣打料內地消費反彈 明年經濟升5.8%

內房銷售須明年下半年才好轉

上月內地亦推出16條措施，協助房地產企業融資，丁爽認為措施相當全面，有助財務較健康的房企融資，不過其他房企融資仍未有實質改善，需要消費者回復對樓市信心，帶動房企銷售回穩。該行在上月中政策公布後向房企進行調查，預示明年上半年住房銷售仍在低位平穩，丁爽指買家仍預期樓價繼續下跌，不會輕易進入市場，預期到明年下半年房地產銷售才會緩步上升。他預期，明年房地產投資按年仍跌3%，雖然減少對經濟增長的拖累，但至2024年才會反彈回升。

人行今年減息扶助經濟，丁爽指預期內地仍推動實體經濟融資成本下降，明年上半年料1年期貸款市場報價利率（LPR）將降息0.1厘，存款準備金率降0.25個百分點，而下半年貨幣政策會返回中性。

港銀本月再加0.25厘機會大

美國聯儲局將於周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期將再加息0.5厘，渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，港元拆息自11月議息後急升，收窄與最優惠利率息差，因此預期今次本港銀行將在議息後，再次上調最優惠利率（P）0.25厘的機會較高。渣打亦預期，美國會再在明年2月加息0.25厘至0.5厘，劉健恒認為，2月議息靠近農曆新年，資金仍然較緊張，港元拆息保持高位，最優惠利率料會再上調，至於加息0.125厘還是0.25厘，則要視乎當時拆息水平、經濟情况而定。

渣打預計，聯儲局明年上半年會暫停加息，美息明年第二季升見4.5厘至4.75厘的高位，至第三季減息至4.25厘至4.5厘，第四季降至4厘至4.25厘。另外，該行預期明年香港經濟增長2.8%，增幅較市場預期為低。