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業聚達勢接力招股 思派孖展超購

【明報專訊】本港新股市場近日繼續回暖，昨再有兩間新股公開招股，科學園出身的港產初創業聚醫療（6929）和Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份（1405）同日招股，總集資額分別是4.8億元和最多5.7億元。至於前日招股的兩隻新股中，集資1.8億元的思派健康（0314）錄輕微超額孖展認購。

港產初創 業聚4444元入場

業聚醫療昨日起至本月16日公開招股，招股價8.8元，每手500股計算連佣金等交易成本入場費為4444.4元，擬合共發售5463萬股，當中一成在港公開發售，其餘九成國際配售。聯席保薦人是中金和建銀國際，並獲杭州富陽產業投資管理作基礎投資者，認購了是次發行的六成股份。

業聚醫療總部位於香港科學園，專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）和經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械等主要醫療器械，而自主開發產品於中國深圳和荷蘭胡弗拉肯的工廠生產。現擁有超過180項專利，並有約40個項目正在進行，當中有新產品最快在明年推出。

同期招股的達勢股份，每股發售價介乎46至50元，每手100股計算入場費5050.4元，當中一成在港發售，九成在國際配售；美銀是獨家保薦人。

另外，前日招股的上美化妝品（2145）和思派健康（0314），富途的孖展認購數據顯示，分別獲21%孖展認購和0.5倍超額孖展認購。另一新股美皓集團（1947）今日掛牌，以下限0.84元定價，暗盤價曾跌16.5%，在富途、耀才、輝立及致富的暗盤最後報價分別較招股價跌2.4%、3.5%、2.4%及2.4%。

券商：新股中以科企最受歡迎

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，近期IPO無特定的走勢，市况也不太活躍，因散戶抽新股後又急沽，導致股價承托力不足，有待大環境明朗後才可以判斷未來走向，預料新股中繼續以科技行業最受歡迎。

此外，內地氫燃料電池動力系統研發企業億華通通過了上市聆訊，聯席保薦人是國泰君安和智富融資。據市場消息，公司開始評估機構投資者認購意願，所得款項將主要用於未來3年的研發。

明報記者

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