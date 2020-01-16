經濟

港首批虛幣ETF周五上市 散戶可買 證監速審批 投資比特幣以太幣期貨

【明報專訊】港府於今年10月底「鬆口」發展虛擬資產，事隔僅一個半月，市場首批虛擬資產ETF面世，為散戶參與虛擬資產投資帶來突破。南方東英昨推出兩隻虛擬資產ETF，分別為比特幣期貨ETF（3066）和以太幣期貨ETF（3068），預計周五（16日）在港交所（0388）正式上市，意味南方東英有望成功爭取「頭啖湯」。公司強調，該兩隻ETF的資產均受託於匯豐機構信託，可避免「監守自盜」的情况出現。

明報記者 蔡穎霖

資料顯示，該兩隻基金均為主動型ETF，不是追蹤指數表現的被動型ETF，基金經理會主動管理ETF組合，會每日披露持倉變化。南方東英上載港交所的資產資料摘要中指出，該兩隻ETF主要投資於芝商所（CME）的比特幣期貨和以太幣期貨，並不直接投資於兩隻虛擬貨幣。該兩隻ETF上市價同樣為每基金單位7.8元，每手為100個單位，入場門檻780元。管理費每年1.99%，目前不打算派息。

南方東英提醒，與傳統證券投資相比，與比特幣和以太幣掛鈎的投資均面臨極高波動風險，投資者或有可能於一天內損失其投資的全部本金。比特幣及以太幣價格，今年以來分別累跌約61%及64%（見圖）。此外，由於很大部分的比特幣和以太幣由少數人持有，故價格可能會受操縱所影響。

780元入場

管理費1.99%暫不派息

而在南方東英推出虛擬資產ETF前夕，港交所於周一（12日）發通告指出，虛擬資產期貨ETF的統一按金利率將設定為30厘，其他工具的統一按金利率則維持12厘不變。

港府自10月底發布《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，證監會旋即發通告公布接受虛擬資產期貨ETF認可上市申請，當時有不少行業機構表示有興趣，除了「蓄勢待發」的南方東英以外，未來資產也表示會研究。據證監會早前就放寬虛擬資產交易的3個新方向，表明負責買賣虛擬資產ETF的公司，須具3年有關的經驗及過往合規紀錄良好。

這邊香港推出「引頸以待」的虛擬資產ETF，另一邊在美上市的虛擬資產ETF卻面臨難關。灰度（Grayscale）去年10月曾向美國證交會（SEC）提出申請，將旗下灰度比特幣信託（Grayscale Bitcoin Trust）（美：GBTC）轉型為現貨ETF，卻遭SEC以未能證明其產品符合防止欺詐和操縱市場行為的標準為由，於今年6月駁回申請。

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