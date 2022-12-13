嘉熙連沽兩伙4房戶 吸金逾半億

另新地（0016）旗下屯門御半山，亦透過招標連售2伙特色戶，其中第2B座32樓C室，3房連套房間隔連平台花園，實用854方呎，成交價1758萬元，實呎2.05萬元；另售出一伙特色戶同屬3房連套房，為第1A座32樓B室，實用867方呎連平台花園，成交價1734萬元，實呎2萬元。

至於恒地（0012）旗下今年8月推出至今累售約1015伙、吸金逾49.7億元的粉嶺北ONE INNOVALE系列，亦新售出2伙分布於第3期E座中低層、實用同為304方呎的1房連衣帽間單位，作價460.31萬及471.93萬元，實呎均逾1.5萬元。

凱滙本月一手開齋 3房2064萬沽

市區方面，信置（0083）旗下已屆現樓的觀塘凱滙2期，錄得本月首宗一手成交，透過招標售出第3座45樓F室，實用面積909方呎，3房間隔，成交價2063.5萬元（連車位），實呎2.27萬元，成交期150日。