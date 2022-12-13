維港1號呎租35元 低啟德站屋苑一成

中原地產分行經理施蒂文表示，上述單位業主今年5月以1147萬元一手購入，租金回報約1.7厘。施補充，維港1號現有約70個租盤，1房戶叫租由1.4萬元起。參考代理數據，啟德港鐵站一帶屋苑近月平均呎租約為40元，上述維港1號租金較之低12.5%。事實上，啟德站一帶私人屋苑於2017年起陸續落成入伙，個別於近年落成的全新盤，呎租更高見48元，較維港1號高達27%。其中今年中陸續入伙的THE HENLEY，新近錄得2座中層E室租務成交，實用面積696方呎，3房連儲物房間隔，以月租3.35萬元租出，實用呎租48元。業主去年5月以1892.57萬元一手購入，租金回報2.1厘。

另外，樓齡僅約1年的嘉峯匯，亦新錄低座1座中層H室租賃成交，實用面積325方呎，1房間隔，以月租1.55萬元租出，實用呎租48元。業主去年3月以844.7萬元購入，租金回報2.2厘。該區於2017年首個落成入伙、中海外啟德1號，近期平均呎租則約為38元，較維港1號高約8%。

柏傲莊兩房月租1.95萬 呎租43元

美聯物業首席高級營業經理黃家樂稱，啟德1號I一個低座單位，實用面積1518方呎，採4房雙套連工作間間隔，附連私人升降機大堂，以月租5.6萬元租出，實用呎租37元。業主2018年7月3608.7萬元購入，租金回報1.8厘。

至於快將入伙的大圍站上蓋的柏傲莊I，至今暫錄約22宗租賃成交，中原地產高級區域董事歐偉基表示，位於3A座低層C室，實用面積452方呎，2房間隔，以月租1.95萬元租出，實用呎租約43元。業主於2020年以約982萬元一手購入，租金回報2.4厘。歐續稱，柏傲莊預期本月陸續入伙，市場上現有約180個租賃放盤，呎租叫價由40至60元不等。