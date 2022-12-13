小蠔灣1期招標12億入場 分紅較量 中標者負責車廠車站工程 港鐵不設補價條款

明報記者 林尚民

小蠔灣第1期位於整個項目的西南面，總發展樓面逾131萬方呎，其中包括約124.54萬方呎住宅樓面，以及約6.74萬方呎商場樓面。綜合市場人士稱，由於今次小蠔灣車廠項目是由港鐵一次過向政府完成補地價，故今次招標不設補地價條款，但發展商須一筆過支付12億元，另須負責興建部分平台、商場及車站設施以及部分車廠設施等，其中商場部分將由港鐵保留，而發展商亦須就分紅比例提出建議作為決勝負關鍵。另據悉，招標條款亦要求，發展商須於2028年前完成商場興建，並要在2030年前取得第一張入伙紙。

港鐵保留商場 限2028年前完成興建

事實上，港鐵早前與政府簽訂換地文件，小蠔灣項目涉逾86億元補地價，每方呎樓面補地價約900多元，若連同港鐵之前公布，預計該公司需承擔約360億元前期費用，意味合共涉約446億元，以整個項目可建之私宅、商業物業總樓面逾926萬方呎計，每方呎樓面地價約4800元。

惟今次招標雖然不設補地價，但中標發展商需一筆過支付12億元及興建部分設施，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，對發展商而言，興建車站、車廠都不是發展商慣常處理的工程，變相發展商挑戰會有所增加，相信發展商出價會更保守，亦需要較多時間評估相關開支，或成為令招標期較長的原因。他預計，今次最終只有4至6份標書。

測量師：建車廠設施或令出價保守

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝於過去周日表示，第1期預計最快2030年落成，並期望港鐵站和商場可同步落成，提供單位總數約1200至1600伙。鄧又表示，此舉可讓發展商更具發展彈性，因應市况，調節主攻上車客源、實用面積500方呎或以下中小型單位，或針對換樓客源、實用面積700至800方呎以上大型單位的數量。他又稱，小蠔灣除具備海景、鐵路效應等地利外，將來會發展成集住宅、商業零售等功能於一體的社區，同時不乏學校、社福設施等配套，加上第1期住宅鄰近未來的港鐵站和商場，笑言發展商入標「不是開荒牛，而是飲頭啖湯」。