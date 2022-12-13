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2022年12月13日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
觀望儲局議息 港股回吐437點 北水趁跌市買貨 淨流入64億兩周新高
濠暻潛水首日跌27% 花房每手賺350元
法巴料國策利港股 明年看21800點
高盛料新濠系兩企或重組 若換股合併 何猷龍持股將低於三成
內地M2升12%勝預期 新貸1.2萬億
路透：吉利旗下極氪申美上市 籌78億
旭輝標售永升23%股份 市值25.5億 內房紛「賣仔」自救 分析指一舉兩得
新城發展折讓13.8%配股 籌19.6億
內地倘重開 高盛料港旅遊收入增6%
莫德納擬港辦臨牀測試 進軍大灣區
受惠股市大彈 耀才證券上月多賺73%
微軟入股倫交所4% 建戰略關係 提供新一代數據分析雲端支援
英國GDP扭跌勢 按月升0.5%勝預期
納斯達克100指數周五剔出百度網易
張兆聰：力勁雙底背馳 可小注博反彈
劉宇亮：需求成本齊升 光伏玻璃有望轉勢
鄺超靈：配合ESG浪潮 提升職安健表現
何民傑：港宜及早應對環球經濟衰退
薛偉傑：凌雲兩輪電動車設計顛覆市場
技術取勝：中電信有機3元以上整固
劉思明：京東物流具復常概念可吼
周顯：阿爺遲早變匯控大股東？
湯文亮：樓市是時候撤銷辣稅
小蠔灣1期招標12億入場 分紅較量 中標者負責車廠車站工程 港鐵不設補價條款
新地觀塘The Millennity落成 商場佔50萬呎
維港1號呎租35元 低啟德站屋苑一成
CLUNY PARK銀主盤 售3420萬貶值近兩成
嘉熙連沽兩伙4房戶 吸金逾半億
湯文亮：樓市是時候撤銷辣稅
【明報專訊】一向以來，我都不贊成撤銷辣招稅，理由是我唔知道幾時才是撤辣最佳時間。雖然大多數人會認為，樓市下跌就是最佳時間，我認為這個說法未必正確。
相關字詞﹕
敢說反話
湯文亮
財經專欄
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