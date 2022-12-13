經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：樓市是時候撤銷辣稅

【明報專訊】一向以來，我都不贊成撤銷辣招稅，理由是我唔知道幾時才是撤辣最佳時間。雖然大多數人會認為，樓市下跌就是最佳時間，我認為這個說法未必正確。

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