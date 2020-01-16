鄺超靈：配合ESG浪潮 提升職安健表現

今年9月初發生的秀茂坪安達臣道冧天秤嚴重意外，釀成3死6傷，申訴專員公署於9月宣布，向勞工處、屋宇署及發展局展開主動調查，審研政府對建造業職安健的監管。申訴專員趙慧賢表示，近年建造業工程項目，屢有致命工業意外發生，情况令人憂慮，強調致命工業意外無疑是一宗也嫌多。

要預防工業意外發生，不單修訂職安健條例提高罰則，也可從多方面着手，近年歐美英等地方職安健部門及專業團體，發覺依靠修改職安健法例，過程漫長，合符法規要求，亦未必可以完全避免意外發生，透過現時企業積極提升ESG（環境、社會及企業管治）表現之浪潮下，鼓勵企業主動提升職安健的表現，更為有效。

現時市場投資者及評級機構，對企業機構，特別是上市公司的ESG表現關注愈來愈多，而且不再限於法例監管的要求，大型企業對ESG提升的要求已開始從企業內部延伸至供應鏈上下游，推動更多中小企啟動轉型程序。ESG表現突出的企業享有更大的競爭優勢，例如重視可持續發展的地產發展商，可吸引更多國際投資者，亦吸引擁有相同理念的租戶、消費者或潛在買家。

提升要求 由企業內部延至供應鏈上下游

企業均希望在ESG方面表現更為突出，例如從環保、碳中和、節能、企業管治等方面訂立明確目標及策略。同時企業成立由董事會督導的監察平台，定期檢視ESG事宜的進度及改善情况，部分重視ESG的企業亦開始把管理階層員工的薪酬待遇，與公司的ESG表現掛鈎。提升ESG表現的要求趨勢，亦逐漸擴展到整個供應鍊上下游，包括供應商及承建商等，例如計算供應鏈中供應商及承建商的碳排放（GHG Scope 3 Emission）。

但過往企業對ESG的重點在於碳中和、企業管治等，較少着墨於職安健方面。但企業追求可持續發展時，不能忽略職安健一環，例如最近在卡塔爾籌備世界盃比賽時，根據報道四五百名外地勞工於施工時死亡，相比2012年倫敦奧運會時零意外事故，本次世界盃比賽絕不可稱為可持續發展的項目 。

企業營運以人為核心，其中強調以人為本的職安健，是企業可持續發展的根基，職安健管理的成敗，取決於最高管理層及董事局的決心，提供足夠的資源，並帶領團隊朝正確的策略前進尤其重要，將職安健表現完整納入績效衡量，並植入所有經營決策之中。

現時上市公司亦按港交所ESG指引，企業每年ESG報告內披露企業僱員的死亡數字、工傷損失日數等，但少有披露供應鏈及承包商的職安健表現。企業應考慮在ESG報告中披露整個供應鏈的職安健表現，亦如計算碳排放一樣，例如地產發展項目，包括承建商的意外率、傷亡數字及相關監管措施，以衡量企業推動職安健的績效，在資訊透明化，讓投資者及持份者更了解企業更全面的ESG表現。同時企業定必更重視供應鏈上各環節如供應商及承建商的職安健管理及表現，更主動積極參與及提升承建商的職安健表現，挑選職安健表現良好的承建商，獎勵職安健表現優秀的承建商等。

每條人命都代表一個甚至幾代家庭的傷痛及失去經濟支柱，防患未然定必勝過亡羊補牢，從過往經驗，大企業或發展商主動積極參與承建商的職安健管理時，均可大大提升承建商的職安健表現及減少工業意外發生。

環境社會及企業管治基準學會（IESGB）

[鄺超靈 全民造ESG]