納斯達克100指數周五剔出百度網易

【明報專訊】美國上市的中概股過去一年股價大跌，投資者對其態度趨於謹慎。納斯達克100指數將在周五（16日）收市後，將中國搜尋引擎百度（美：BIDU）及遊戲巨頭網易（美：NTES）剔出指數。此外，數碼簽名軟件公司DocuSign（美：DOCU）、域名註冊服務公司VeriSign（美：VRSN）、半導體企業Skyworks Solutions（美：SWKS）、軟件服務商Splunk（美：SPLK）及網上約會服務公司Match Group（美：MTCH）也被納斯達克100指數除名。