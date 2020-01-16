納斯達克100指數周五剔出百度網易

【明報專訊】美國上市的中概股過去一年股價大跌，投資者對其態度趨於謹慎。納斯達克100指數將在周五（16日）收市後，將中國搜尋引擎百度（美：BIDU）及遊戲巨頭網易（美：NTES）剔出指數。此外，數碼簽名軟件公司DocuSign（美：DOCU）、域名註冊服務公司VeriSign（美：VRSN）、半導體企業Skyworks Solutions（美：SWKS）、軟件服務商Splunk（美：SPLK）及網上約會服務公司Match Group（美：MTCH）也被納斯達克100指數除名。
至於電動車製造商Rivian（美：RIVN）、美國娛樂巨擘華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）（美：WBD）、美國晶片代工商格芯（GlobalFoundries）（美：GFS）、油田服務商Baker Hughes（美：BKR）等，將在下周一（19日）起加入該指數。
納入Rivian及華納兄弟探索
市場等待周二公布的美國11月消費者物價指數（CPI），並密切注視美聯儲、英倫銀行及歐洲央行周四的議息會議，市場普遍預期3大央行將加息幅度收窄至半厘。重磅數據及議息結果出爐前，道指昨早段升逾百點，標普500指數及納指微升。