微軟入股倫交所4% 建戰略關係 提供新一代數據分析雲端支援

以LSEG上周五的收市價計算，4%股份約值16億鎊（約153億港元）。LSEG及微軟股價午夜前升約2%。

微軟負責雲計算和人工智能業務的執行副總裁格思里（Scott Guthrie）將被任命為LSEG非執行董事。LSEG行政總裁施維默（David Schwimmer）表示，這項戰略合作伙伴關係，是LSEG未來成為全球領先的金融市場基礎設施及數據企業的重要里程碑，預期未來將透過新產品，並提升現有產品的功能，實現顯著的收入增長。

合作開發新專業協作工具

根據合作協議，LSEG的數據平台及其他關鍵技術基礎設施，將遷入微軟Azure雲端，而數據和分析工具將接入微軟部分應用程式的介面。雙方還將合作開發新的專業協作工具。LSEG此前開發了名為Workspace的數據和分析平台，兩家公司將研究提升該產品的功能，並將其整合於微軟Teams的架構。

未來10年微軟添390億收入

LSEG預計，這合作協議將會令LSEG於2023至25年的成本支出增加2.5億鎊至3億鎊（約23.9億港元至28.6億港元），當中包括1億鎊（約9.5億港元）的資本支出，並將為期內的息稅、折舊及攤銷前利潤率帶來0.5至1個百分點的影響。不過隨着新產品推出，LSEG預期實際收入可望持續增長。

LSEG承諾在合作期內，至少為微軟的雲端相關服務及支援，支付28億美元（約218億港元）。若戰略夥伴關係取得成功，而LSEG對數據平台和專業服務的需求增加，將會向微軟購買更多服務。微軟預期，這戰略伙伴關係及廣泛的市場機會，可在未來10年為微軟帶來50億美元（約390億港元）額外收入。

雙方的協議反映投資者對信息需求激增，而這些信息使他們在交易迅速不斷加快的電子市場取得優勢。根據國際諮詢機構Burton-Taylor在4月的報告，去年全球金融市場的數據和新聞支出增長7.4%，達到創紀錄的356億美元（約2777億港元）。LSEG近年對數據和分析愈益重視，例如斥資270億美元購入了數據供應商Refinitiv。

大型金融數據供應商近年也出現整合。S&P Global去年同意收購IHS Markit，而LSE的歐洲競爭對手德意志交易所，則購入企業治理顧問ISS的多數股權。

（綜合報道）

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