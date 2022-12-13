莫德納擬港辦臨牀測試 進軍大灣區

人口老化及傳染病帶來發展機會

Patrick Bergstedt指出，有別於傳統疫苗經年去開發，莫德納可借助mRNA平台，在42天內開發出應對新冠肺炎的疫苗。他認為，莫德納在港可以很好地與本地科研人才配合，尤其在人口老化加速下，讓更多人享用到mRNA平台的好處，令大灣區市場受惠。目前莫德納有48個在研發中項目，尤其會向前推進15個疫苗項目發展。莫德納將來可以開發更多混合疫苗，甚至面向隱藏疾病的產品。在香港的優秀科研人員在禽流感、登革熱已具備研究基礎，亦有具知名度的醫療機構，莫德納會在港學習同時，亦可協助香港與美國的科研人員加強合作，推出更新版本疫苗。

由針對單一疾病開始，Patrick Bergstedt將來會推動更多混合疫苗開發，他目前難言首隻混合疫苗推出時間，但是香港的良好臨牀測試網絡，正突顯其有趣及獨特之處，若然大灣區進一步開放，甚至可成為新疫苗的部分臨牀測試場地。

莫德納目前未在港啟動合作項目，該集團香港區總經理吳楚珊亦表示，難言莫德納疫苗在港推出的時間，但是隨着集團在傳染疾病、腫瘤、心臟、罕有病、自體免疫等領域開發疫苗，並有見香港具備臨牀研究基礎，經濟穩健，並具備良好知識產權保護機制，因此擬在港招聘更多人才、增加大眾對mRNA的認知及與更多持份者合作。隨着更多混合疫苗面世，她相信可與港府合作，改善長者的疫苗接種率。