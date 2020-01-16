觀望儲局議息 港股回吐437點 北水趁跌市買貨 淨流入64億兩周新高

明報記者 歐陽偉昉

國指昨跌3.01%，收報6628點，科指跌4.05%，收報4192點。北水通過港股通淨流入63.69億元，較上周五增7.6倍，金額是11月28日66.37億元後最多，為兩周以來新高。內地資金乘港股回調吸納港股ETF，恒生國指ETF（2828）獲21.01億元淨買入，盈富基金（2800）則淨流入17.51億元。被大股東減持的碧桂園服務（6098）急挫17%，為表現最差藍籌，不過昨仍有北水6.16億淨買入。

北水較上周五增7.6倍 主力吸港股ETF

早前受惠內地放寬防疫的板塊昨日回吐，海底撈（6862）分拆仍錄虧損的海外業務的上市聆訊上周五獲通過，昨股價下跌5.71%，同業九毛九（9922）和呷哺呷哺（0520）分別下跌6.12%和3.69%，濠賭股永利（1128）和金沙（1928）則跌逾3%。航空股則維持強勁，南航（1055）和東航（0670）分別升逾4%。

理想績差挫逾一成 拖累同業下跌

早前受惠市場氣氛回溫的科技股，昨日亦有回調，美團（3690）跌6.95%，阿里巴巴（9988）亦跌3.81%。理想汽車（2015）上周五收市後公布，第三季淨虧損錄創紀錄新高的16.5億人民幣，昨日急挫12.02%，拖累其他電動車同業下跌，小鵬（9868）跌11.1%，零跑（9863）跌7.99%。近日對明年美國減息的樂觀預期略降，利好本地銀行股，渣打（2888）和中銀香港（2388）逆市升逾1%。

耀才：短線恒指可望挑戰兩萬點

耀才證券研究部總監植耀輝表示，除了美國議息外，內地放寬新冠病毒防控後，確診數字大增，市場關注或影響復常進程，市場變數增加，資金減磅獲利實屬正常。不過，北水昨日乘機增持港股ETF，內地繼續推動復常，市場氣氛仍然樂觀，短線恒指可望挑戰兩萬點。雖然餐飲、航空等直接受惠內地復常的行業已上升不少，但仍為後市吸納之選。