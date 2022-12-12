經濟
二手放大鏡

香港地產

美孚新邨均呎徘徊1萬元水平

【明報專訊】二手物業市場持續由減價盤作為主導，令部分大型屋苑交投回暖；以12月份首8天計，荔枝角老牌屋苑美孚新邨暫錄約4宗成交，平均實呎約9985元，屋苑近日有3房單位，以不足800萬元成交，惟原業主早於11年前入市，帳面仍賺40%。

12月首8天，美孚新邨錄得至少4宗二手交投，中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，屋苑新近成交包括第5期恒柏街5號高層A室，實用面積657方呎，改為3房套房間隔，望寶鼎台園景，原業主9月以950萬元放盤或2.3萬元放租，直至原有租客完約遷出後，委託代理放盤，累減180萬元或19%後，以770萬元易手、實呎11720元，新買家為區內租客，見近日樓價已有一定跌幅，決定承接作新居。

上述原業主2011年9月以550萬元買入，一直作投資收租用途，帳面獲利220萬元，單位11年間升值40%。

望園景3房減價近兩成後易手

另利嘉閣市務經理鄭天樂表示，美孚新邨第8期104號高層B室，屬屋苑「凸海」4房樓王，實用面積1373方呎、望海景及公園景，原業主9月放盤開價2400萬元，累減510萬元或21%後，早前以1890萬元成交、實呎13765元，新買家為區外換樓客；原業主早於1996年以約845萬元購入，帳面獲利約1045萬或約1.2倍。

值得一提是，同類單位今年尚錄得1宗成交，於7月錄得，當時售價為2100萬元，即上述新成交價，比約5個月前低210萬元或10%。

其他成交方面，中原地產高級分區營業經理王壹鳴表示，荃灣廣場第1座低層B室，實用面積552方呎3房間隔，以780萬元售出、實呎14130元，做價重返5年前水平；原業主2010年268萬元入市，持貨12年，現帳面獲利512萬元或1.9倍。

美聯高級營業經理凌光盛稱，馬灣珀麗灣第1座高層D室「移民盤」，實用面積837方呎，3房1套連工人房間隔，獲居港滿7年「新香港人」，以998萬元承接，實呎11924元；原業主2015年約893萬元購入，持貨逾7年，帳面獲利105萬元或逾12%。

新香港人998萬承接珀麗灣3房

豪宅方面，由華懋發展的西貢碧沙路20及22號項目，於2016年首度推售；資料顯示，項目其中一幢大屋，實用面積3666方呎、5套房3廳連工人房，享海景，連4246方呎花園並附泳池，另1187方呎天台設按摩池，內置升降機，早前以1.08億元易手，實呎29460元。

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄稱，上述物業放盤一年多，業主原叫價1.6億元，期間大幅劈價5200萬元或32.5%，最終成交價低市價約15%；原業主2016年2月1.31億元一手購入，帳面已蝕2300萬元，若連使費計實蝕料近3000萬元或23%。

明報記者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

今年港上市中概股 集資少交投疏 9企業來港吸資不足22億 撐市威力不似預期
今年港上市中概股 集資少交投疏 9企業來港吸資不足22億 撐市威力不似預期
港IPO市場現曙光 TMT成上市新貴
港IPO市場現曙光 TMT成上市新貴
OSL籲借鑑星電子密碼模式 拓區塊鏈應用
OSL籲借鑑星電子密碼模式 拓區塊鏈應用
撥康視雲未擬港上市
撥康視雲未擬港上市
「薯條哥」明出席聽證會 醜婦終須見家翁
「薯條哥」明出席聽證會 醜婦終須見家翁
堅信號預告明年攻星洲 創辦人蕭唯展辭任董事 「探索東南亞商機」
堅信號預告明年攻星洲 創辦人蕭唯展辭任董事 「探索東南亞商機」
花旗信用卡首三季簽帳額 重回疫前水平
花旗信用卡首三季簽帳額 重回疫前水平
大新稅貸申請勝預期
大新稅貸申請勝預期
瑞信陶冬：放寬防疫救內房 續成內地明年重點
瑞信陶冬：放寬防疫救內房 續成內地明年重點
看淡明年港樓 上半年跌幅未必少
看淡明年港樓 上半年跌幅未必少
國企未來10年擔大旗 領軍重組產業鏈
國企未來10年擔大旗 領軍重組產業鏈
上美化妝受累疫情 業績大跌 同業巨子生物上月掛牌 股價累升三成
上美化妝受累疫情 業績大跌 同業巨子生物上月掛牌 股價累升三成
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
陳智鑾：退休住唐樓存安全隱憂 有置業需要
陳智鑾：退休住唐樓存安全隱憂 有置業需要
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：售車績佳 比亞迪Call 26026
金子：售車績佳 比亞迪Call 26026
張兆聰：雞犬皆升 光伏玻璃股料受捧
張兆聰：雞犬皆升 光伏玻璃股料受捧
張兆聰：越南股市炒回歸均值
張兆聰：越南股市炒回歸均值
伍禮賢：內地基建回暖 中聯重科可追落後
伍禮賢：內地基建回暖 中聯重科可追落後
簡志健、傅可怡：中資時裝電商SHEIN 成功全球擴張有因
簡志健、傅可怡：中資時裝電商SHEIN 成功全球擴張有因
謝偉銓：公帑使用「視之有度 用之有節」
謝偉銓：公帑使用「視之有度 用之有節」
買高端醫保 留意自付額賠償上限
買高端醫保 留意自付額賠償上限
沈永年：灣區買樓太遲驗收 保修困難
沈永年：灣區買樓太遲驗收 保修困難
林嘉文：歐美英議息 小心匯市添波動
林嘉文：歐美英議息 小心匯市添波動
溫傑：港股累積升幅大 料趨反覆
溫傑：港股累積升幅大 料趨反覆
陳大為：經濟差股巿跌 多見於減息周期
陳大為：經濟差股巿跌 多見於減息周期
陸振球：衰退機率升 可口可樂成受惠股
陸振球：衰退機率升 可口可樂成受惠股
陸振球：俄油限價「有偈傾」 有利金融市場
陸振球：俄油限價「有偈傾」 有利金融市場
林少陽：勿買同巴西一樣被高估的熱門股
林少陽：勿買同巴西一樣被高估的熱門股
技術取勝：大家樂剛升穿50周線
技術取勝：大家樂剛升穿50周線
李聲揚：股市升跌未必有原因 惟讀者愛問
李聲揚：股市升跌未必有原因 惟讀者愛問
蔡金強：別太理論派 趨勢為王
蔡金強：別太理論派 趨勢為王
徐家健：抗衰老產品NMN 或被列藥物的走向
徐家健：抗衰老產品NMN 或被列藥物的走向
艾雲豪：印中企業四大指標比併
艾雲豪：印中企業四大指標比併
李順威：聯儲局官員鷹鴿之爭
李順威：聯儲局官員鷹鴿之爭
劉思明：汽車股仍落後 長汽有望開車
劉思明：汽車股仍落後 長汽有望開車
何啟聰：好友趨審慎 美團熊56484
何啟聰：好友趨審慎 美團熊56484
瑞銀亞洲：資金多湧淡倉 留意恒指熊
瑞銀亞洲：資金多湧淡倉 留意恒指熊
摩根大通亞洲：車股走勢改善 吉利購25180
摩根大通亞洲：車股走勢改善 吉利購25180
周顯：大市仍有個半月炒風 沽空有排守
周顯：大市仍有個半月炒風 沽空有排守
張佩儀：逾10年後退休 可選高風險MPF基金
張佩儀：逾10年後退休 可選高風險MPF基金
王弼：繼續加碼跟股神買台積電
王弼：繼續加碼跟股神買台積電
曾淵滄：通關概念股尋寶 具炒作空間
曾淵滄：通關概念股尋寶 具炒作空間
湯文亮：最心急賣樓的人是銀主
湯文亮：最心急賣樓的人是銀主
陳永傑：加息放緩利股樓回穩
陳永傑：加息放緩利股樓回穩
廖偉強：樓市出現三大復蘇信號
廖偉強：樓市出現三大復蘇信號
布少明：放寬抗疫 樓巿信心回暖
布少明：放寬抗疫 樓巿信心回暖
馬泰陽：冀可通關激活樓市
馬泰陽：冀可通關激活樓市
小蠔灣1期今起招標 最多建1600伙 最快2030年落成 港鐵站連商場料同步啟用
小蠔灣1期今起招標 最多建1600伙 最快2030年落成 港鐵站連商場料同步啟用
大圍站圍方出租率達七成 最快明夏開幕
大圍站圍方出租率達七成 最快明夏開幕
將藍隧道通車 將軍澳二手量升價跌
將藍隧道通車 將軍澳二手量升價跌
本月新盤成交暫僅錄60宗
本月新盤成交暫僅錄60宗
摩通梁啟棠：樓價明年上半年再跌8%
摩通梁啟棠：樓價明年上半年再跌8%
連方I 樓底高 打造愜意空間
連方I 樓底高 打造愜意空間
退休遇通脹 做好資產配置
退休遇通脹 做好資產配置