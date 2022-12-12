將藍隧道通車 將軍澳二手量升價跌

鄰近港鐵將軍澳站的半新盤再錄蝕讓個案。中原地產分行經理黃仕斌表示，天晉IIIA新錄第5A座高層D室成交，實用面積361方呎1房間隔、望市景，以750萬元易手、實呎20,776元；原業主2019年7月以768萬元買入，帳面已蝕18萬元或2.3%，若連使費計，料原業主實蝕約62萬元或8%。

維景灣畔2房近725萬沽 低估價一成

至於鄰近港鐵調景嶺站的維景灣畔，本月至今累錄約7宗成交，包括第10座中高層D室，實用面積498方呎2房戶，以724.8萬元易手，較銀行估價815萬元低約90萬元或11%、實呎14,554元。美聯物業高級分區營業經理陳國浩指出，原業主2005年以257萬元購入，帳面賺467.8萬元或1.8倍。

與此同時，將藍隧道、跨灣連接路通車前後，將軍澳區住宅租務表現亦暢旺，區內代理料將維持每月300至400宗水平。香港置業首席分區董事劉浩勤透露，將軍澳中心最新錄得第12座極高層F室租務成交，實用面積642方呎3房1套間隔，最新以月租1.9萬元租出、實呎租金約30元；業主2015年以約760萬元購入單位，現享租金回報率3厘。

料每月租務成交維持300至400宗

綜合中原地產和美聯物業統計，十大屋苑過去2日錄約10宗成交，與上周末相若。中原高級分行經理周德龍表示，紅磡黃埔花園本月迄今累錄約9宗成交，較上月同期2宗增加3.5倍；屋苑新錄10期第3座中層E室成交，實用面積833方呎4房間隔，以1450萬元易手、實呎17,407元；原業主1993年以513萬元購入，帳面賺937萬元或約1.8倍。

大額二手豪宅方面，中原地產高級分區營業董事高鵬表示，香港仔深灣9號第9座中層B室，實用面積1534方呎、3房2套連儲物房間隔，以5250萬元易手、實呎34,224元；原業主2011年以3561.6萬元一手購入，帳面賺逾1688萬元或47%。

深灣9號3房售5250萬 11年帳賺近五成

另「白居二」買家繼續出擊。祥益地產高級分行經理謝利官稱，天水圍屏欣苑B座低層1室，實用面積384方呎2房戶，獲外區「白居二」以375萬元承接、實呎9766元；原業主2018年以180.1萬元一手購入（未補價），帳面賺逾194萬元或1.1倍。