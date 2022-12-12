經濟

香港地產

將藍隧道通車 將軍澳二手量升價跌

【明報專訊】將軍澳兩大基建項目將藍隧道、跨灣連接路通車，勢令將軍澳區對外交通更便利外，亦帶動該區二手交投。綜合代理資訊，該區本月至今整體二手成交已累積錄得逾100宗（包括私宅、居屋和車位成交），較上月同期約64宗急增逾五成、睇樓量亦升三成，惟受大市利淡因素影響，該區樓價跌勢持續，低估價、蝕讓成交繼續出現。

鄰近港鐵將軍澳站的半新盤再錄蝕讓個案。中原地產分行經理黃仕斌表示，天晉IIIA新錄第5A座高層D室成交，實用面積361方呎1房間隔、望市景，以750萬元易手、實呎20,776元；原業主2019年7月以768萬元買入，帳面已蝕18萬元或2.3%，若連使費計，料原業主實蝕約62萬元或8%。

維景灣畔2房近725萬沽 低估價一成

至於鄰近港鐵調景嶺站的維景灣畔，本月至今累錄約7宗成交，包括第10座中高層D室，實用面積498方呎2房戶，以724.8萬元易手，較銀行估價815萬元低約90萬元或11%、實呎14,554元。美聯物業高級分區營業經理陳國浩指出，原業主2005年以257萬元購入，帳面賺467.8萬元或1.8倍。

與此同時，將藍隧道、跨灣連接路通車前後，將軍澳區住宅租務表現亦暢旺，區內代理料將維持每月300至400宗水平。香港置業首席分區董事劉浩勤透露，將軍澳中心最新錄得第12座極高層F室租務成交，實用面積642方呎3房1套間隔，最新以月租1.9萬元租出、實呎租金約30元；業主2015年以約760萬元購入單位，現享租金回報率3厘。

料每月租務成交維持300至400宗

綜合中原地產和美聯物業統計，十大屋苑過去2日錄約10宗成交，與上周末相若。中原高級分行經理周德龍表示，紅磡黃埔花園本月迄今累錄約9宗成交，較上月同期2宗增加3.5倍；屋苑新錄10期第3座中層E室成交，實用面積833方呎4房間隔，以1450萬元易手、實呎17,407元；原業主1993年以513萬元購入，帳面賺937萬元或約1.8倍。

大額二手豪宅方面，中原地產高級分區營業董事高鵬表示，香港仔深灣9號第9座中層B室，實用面積1534方呎、3房2套連儲物房間隔，以5250萬元易手、實呎34,224元；原業主2011年以3561.6萬元一手購入，帳面賺逾1688萬元或47%。

深灣9號3房售5250萬 11年帳賺近五成

另「白居二」買家繼續出擊。祥益地產高級分行經理謝利官稱，天水圍屏欣苑B座低層1室，實用面積384方呎2房戶，獲外區「白居二」以375萬元承接、實呎9766元；原業主2018年以180.1萬元一手購入（未補價），帳面賺逾194萬元或1.1倍。

上 / 下一篇新聞

今年港上市中概股 集資少交投疏 9企業來港吸資不足22億 撐市威力不似預期
今年港上市中概股 集資少交投疏 9企業來港吸資不足22億 撐市威力不似預期
港IPO市場現曙光 TMT成上市新貴
港IPO市場現曙光 TMT成上市新貴
OSL籲借鑑星電子密碼模式 拓區塊鏈應用
OSL籲借鑑星電子密碼模式 拓區塊鏈應用
撥康視雲未擬港上市
撥康視雲未擬港上市
「薯條哥」明出席聽證會 醜婦終須見家翁
「薯條哥」明出席聽證會 醜婦終須見家翁
堅信號預告明年攻星洲 創辦人蕭唯展辭任董事 「探索東南亞商機」
堅信號預告明年攻星洲 創辦人蕭唯展辭任董事 「探索東南亞商機」
花旗信用卡首三季簽帳額 重回疫前水平
花旗信用卡首三季簽帳額 重回疫前水平
大新稅貸申請勝預期
大新稅貸申請勝預期
瑞信陶冬：放寬防疫救內房 續成內地明年重點
瑞信陶冬：放寬防疫救內房 續成內地明年重點
看淡明年港樓 上半年跌幅未必少
看淡明年港樓 上半年跌幅未必少
國企未來10年擔大旗 領軍重組產業鏈
國企未來10年擔大旗 領軍重組產業鏈
上美化妝受累疫情 業績大跌 同業巨子生物上月掛牌 股價累升三成
上美化妝受累疫情 業績大跌 同業巨子生物上月掛牌 股價累升三成
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
陳智鑾：退休住唐樓存安全隱憂 有置業需要
陳智鑾：退休住唐樓存安全隱憂 有置業需要
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：售車績佳 比亞迪Call 26026
金子：售車績佳 比亞迪Call 26026
張兆聰：雞犬皆升 光伏玻璃股料受捧
張兆聰：雞犬皆升 光伏玻璃股料受捧
張兆聰：越南股市炒回歸均值
張兆聰：越南股市炒回歸均值
伍禮賢：內地基建回暖 中聯重科可追落後
伍禮賢：內地基建回暖 中聯重科可追落後
簡志健、傅可怡：中資時裝電商SHEIN 成功全球擴張有因
簡志健、傅可怡：中資時裝電商SHEIN 成功全球擴張有因
謝偉銓：公帑使用「視之有度 用之有節」
謝偉銓：公帑使用「視之有度 用之有節」
買高端醫保 留意自付額賠償上限
買高端醫保 留意自付額賠償上限
沈永年：灣區買樓太遲驗收 保修困難
沈永年：灣區買樓太遲驗收 保修困難
林嘉文：歐美英議息 小心匯市添波動
林嘉文：歐美英議息 小心匯市添波動
溫傑：港股累積升幅大 料趨反覆
溫傑：港股累積升幅大 料趨反覆
陳大為：經濟差股巿跌 多見於減息周期
陳大為：經濟差股巿跌 多見於減息周期
陸振球：衰退機率升 可口可樂成受惠股
陸振球：衰退機率升 可口可樂成受惠股
陸振球：俄油限價「有偈傾」 有利金融市場
陸振球：俄油限價「有偈傾」 有利金融市場
林少陽：勿買同巴西一樣被高估的熱門股
林少陽：勿買同巴西一樣被高估的熱門股
技術取勝：大家樂剛升穿50周線
技術取勝：大家樂剛升穿50周線
李聲揚：股市升跌未必有原因 惟讀者愛問
李聲揚：股市升跌未必有原因 惟讀者愛問
蔡金強：別太理論派 趨勢為王
蔡金強：別太理論派 趨勢為王
徐家健：抗衰老產品NMN 或被列藥物的走向
徐家健：抗衰老產品NMN 或被列藥物的走向
艾雲豪：印中企業四大指標比併
艾雲豪：印中企業四大指標比併
李順威：聯儲局官員鷹鴿之爭
李順威：聯儲局官員鷹鴿之爭
劉思明：汽車股仍落後 長汽有望開車
劉思明：汽車股仍落後 長汽有望開車
何啟聰：好友趨審慎 美團熊56484
何啟聰：好友趨審慎 美團熊56484
瑞銀亞洲：資金多湧淡倉 留意恒指熊
瑞銀亞洲：資金多湧淡倉 留意恒指熊
摩根大通亞洲：車股走勢改善 吉利購25180
摩根大通亞洲：車股走勢改善 吉利購25180
周顯：大市仍有個半月炒風 沽空有排守
周顯：大市仍有個半月炒風 沽空有排守
張佩儀：逾10年後退休 可選高風險MPF基金
張佩儀：逾10年後退休 可選高風險MPF基金
王弼：繼續加碼跟股神買台積電
王弼：繼續加碼跟股神買台積電
曾淵滄：通關概念股尋寶 具炒作空間
曾淵滄：通關概念股尋寶 具炒作空間
湯文亮：最心急賣樓的人是銀主
湯文亮：最心急賣樓的人是銀主
陳永傑：加息放緩利股樓回穩
陳永傑：加息放緩利股樓回穩
廖偉強：樓市出現三大復蘇信號
廖偉強：樓市出現三大復蘇信號
布少明：放寬抗疫 樓巿信心回暖
布少明：放寬抗疫 樓巿信心回暖
馬泰陽：冀可通關激活樓市
馬泰陽：冀可通關激活樓市
小蠔灣1期今起招標 最多建1600伙 最快2030年落成 港鐵站連商場料同步啟用
小蠔灣1期今起招標 最多建1600伙 最快2030年落成 港鐵站連商場料同步啟用
大圍站圍方出租率達七成 最快明夏開幕
大圍站圍方出租率達七成 最快明夏開幕
本月新盤成交暫僅錄60宗
本月新盤成交暫僅錄60宗
摩通梁啟棠：樓價明年上半年再跌8%
摩通梁啟棠：樓價明年上半年再跌8%
連方I 樓底高 打造愜意空間
連方I 樓底高 打造愜意空間
美孚新邨均呎徘徊1萬元水平
美孚新邨均呎徘徊1萬元水平
退休遇通脹 做好資產配置
退休遇通脹 做好資產配置