經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓市出現三大復蘇信號

【明報專訊】2022年僅餘半個月左右，回看這一年，地產代理行生意可謂陷入泥沼之中，虧損數字之巨大更可說是史無前例。事實上，在今年極度低迷市道下，不止地產業，其他行業亦受挫，不論老闆或打工仔生計都大受影響。

不少人被這經濟低谷拖垮了信心，負面心態不斷發酵，思考變得單向，同時亦遮蔽了眼前的真實境况。於是往往很容易留意不到復蘇的信號，甚或是「視而不見」，未能好好把握住。

從筆者最近期觀察所得，市場確實出現了3個強烈的信號，第一個就是股票市場的復蘇。11月份恒生指數累漲3910點，飈升逾26%，為24年來最大的單月升幅。股票市場的反彈，反映投資者的信心逐漸恢復。股市的反應永遠都是最具前瞻性，因為這個市場集合了大量的投資者對未來經濟及樓市的看法。

另一方面，美國聯儲局主席鮑威爾的講話由「鷹」轉「鴿」，正是近期釋出的第二個信號。鮑威爾暗示會放緩加息幅度，這不但令市場振奮，同時亦令香港的置業者得以喘息。

第三個信號則是內地對防疫的取態有明顯改變。近日國務院公布10項放寬防疫措施，包括無症狀及輕症患者可居家隔離，而進出一般場所毋須掃碼。同時，非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業。這些措施不但令大家對內地經濟有憧憬，更相信隨着中港兩地的防疫標準愈行漸近，通關的日子亦已近。

須知道這些信號對樓市的復蘇甚具指標性，現今信息科技發達，當重大的利好消息接連出現，很快就會牽動置業者的神經，在衡量過目前樓價的風險已大為減低後，積聚已久的購買力絕對有可能「井噴式」爆發，市况也可望逐步回復舊觀。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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