經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：加息放緩利股樓回穩

【明報專訊】美國聯儲局副主席巴爾指出，當局可能在12個月議息會議，放慢加息步伐，但仍要持續加息，務求令通脹回落至2%的局方指標水平；減慢加息仍會加息，並非減息，公眾不要誤解。

巴爾又稱，美國通脹仍處於甚高水平，聯儲局經過大幅加息之後，貨幣政策已具抑制性，12月議息時放緩加息步伐是合適做法。他認為，聯儲局壓低通脹的工作仍未完成，今年及明年仍需要在利率下工夫，令利率升至頂峰並保持一段時間，去抑制通脹回落至2%水平。

紐約聯儲銀行行長威廉斯強調，美國物價仍然處於極高水平，聯儲局必須進一步加息。威廉斯指出，現在距離聯邦基金利率頂峰相信仍有一段距離，明年才能達至降低物價所需的壓抑性貨幣政策目標水平。對於聯儲局12月加息幅度，會否低於前一次會議的0.75厘加幅，他未有作出回應，強調即使是放緩加息也只是意味着聯儲局向後退一步，但加息會持續，直至物價回落為止。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯指出，即使聯儲局放慢加息步伐，聯邦基金利率頂峰也可能輕微提高。聯儲局正走在適當限制金融條件，以使通脹率回落至2%目標，當局經已準備好評估通脹方面一些非常明顯的改善。

連續4次加息0.75厘 衝突全球股樓

埃文斯明年1月卸任芝加哥聯儲銀行行長職務，白宮經濟顧問委員會前主席古爾斯比為新任行長。古爾斯比指出，通脹有放緩迹象，但未改變聯儲局收緊銀根政策行動。聯儲局早前連續4次加息0.75厘，對全球股市及樓市等投資市場殺傷力不小，現在開始收窄加幅，這些市場料會回穩。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

今年港上市中概股 集資少交投疏 9企業來港吸資不足22億 撐市威力不似預期
今年港上市中概股 集資少交投疏 9企業來港吸資不足22億 撐市威力不似預期
港IPO市場現曙光 TMT成上市新貴
港IPO市場現曙光 TMT成上市新貴
OSL籲借鑑星電子密碼模式 拓區塊鏈應用
OSL籲借鑑星電子密碼模式 拓區塊鏈應用
撥康視雲未擬港上市
撥康視雲未擬港上市
「薯條哥」明出席聽證會 醜婦終須見家翁
「薯條哥」明出席聽證會 醜婦終須見家翁
堅信號預告明年攻星洲 創辦人蕭唯展辭任董事 「探索東南亞商機」
堅信號預告明年攻星洲 創辦人蕭唯展辭任董事 「探索東南亞商機」
花旗信用卡首三季簽帳額 重回疫前水平
花旗信用卡首三季簽帳額 重回疫前水平
大新稅貸申請勝預期
大新稅貸申請勝預期
瑞信陶冬：放寬防疫救內房 續成內地明年重點
瑞信陶冬：放寬防疫救內房 續成內地明年重點
看淡明年港樓 上半年跌幅未必少
看淡明年港樓 上半年跌幅未必少
國企未來10年擔大旗 領軍重組產業鏈
國企未來10年擔大旗 領軍重組產業鏈
上美化妝受累疫情 業績大跌 同業巨子生物上月掛牌 股價累升三成
上美化妝受累疫情 業績大跌 同業巨子生物上月掛牌 股價累升三成
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
伙港大牙醫學院研發 經費500萬
陳智鑾：退休住唐樓存安全隱憂 有置業需要
陳智鑾：退休住唐樓存安全隱憂 有置業需要
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：售車績佳 比亞迪Call 26026
金子：售車績佳 比亞迪Call 26026
張兆聰：雞犬皆升 光伏玻璃股料受捧
張兆聰：雞犬皆升 光伏玻璃股料受捧
張兆聰：越南股市炒回歸均值
張兆聰：越南股市炒回歸均值
伍禮賢：內地基建回暖 中聯重科可追落後
伍禮賢：內地基建回暖 中聯重科可追落後
簡志健、傅可怡：中資時裝電商SHEIN 成功全球擴張有因
簡志健、傅可怡：中資時裝電商SHEIN 成功全球擴張有因
謝偉銓：公帑使用「視之有度 用之有節」
謝偉銓：公帑使用「視之有度 用之有節」
買高端醫保 留意自付額賠償上限
買高端醫保 留意自付額賠償上限
沈永年：灣區買樓太遲驗收 保修困難
沈永年：灣區買樓太遲驗收 保修困難
林嘉文：歐美英議息 小心匯市添波動
林嘉文：歐美英議息 小心匯市添波動
溫傑：港股累積升幅大 料趨反覆
溫傑：港股累積升幅大 料趨反覆
陳大為：經濟差股巿跌 多見於減息周期
陳大為：經濟差股巿跌 多見於減息周期
陸振球：衰退機率升 可口可樂成受惠股
陸振球：衰退機率升 可口可樂成受惠股
陸振球：俄油限價「有偈傾」 有利金融市場
陸振球：俄油限價「有偈傾」 有利金融市場
林少陽：勿買同巴西一樣被高估的熱門股
林少陽：勿買同巴西一樣被高估的熱門股
技術取勝：大家樂剛升穿50周線
技術取勝：大家樂剛升穿50周線
李聲揚：股市升跌未必有原因 惟讀者愛問
李聲揚：股市升跌未必有原因 惟讀者愛問
蔡金強：別太理論派 趨勢為王
蔡金強：別太理論派 趨勢為王
徐家健：抗衰老產品NMN 或被列藥物的走向
徐家健：抗衰老產品NMN 或被列藥物的走向
艾雲豪：印中企業四大指標比併
艾雲豪：印中企業四大指標比併
李順威：聯儲局官員鷹鴿之爭
李順威：聯儲局官員鷹鴿之爭
劉思明：汽車股仍落後 長汽有望開車
劉思明：汽車股仍落後 長汽有望開車
何啟聰：好友趨審慎 美團熊56484
何啟聰：好友趨審慎 美團熊56484
瑞銀亞洲：資金多湧淡倉 留意恒指熊
瑞銀亞洲：資金多湧淡倉 留意恒指熊
摩根大通亞洲：車股走勢改善 吉利購25180
摩根大通亞洲：車股走勢改善 吉利購25180
周顯：大市仍有個半月炒風 沽空有排守
周顯：大市仍有個半月炒風 沽空有排守
張佩儀：逾10年後退休 可選高風險MPF基金
張佩儀：逾10年後退休 可選高風險MPF基金
王弼：繼續加碼跟股神買台積電
王弼：繼續加碼跟股神買台積電
曾淵滄：通關概念股尋寶 具炒作空間
曾淵滄：通關概念股尋寶 具炒作空間
湯文亮：最心急賣樓的人是銀主
湯文亮：最心急賣樓的人是銀主
廖偉強：樓市出現三大復蘇信號
廖偉強：樓市出現三大復蘇信號
布少明：放寬抗疫 樓巿信心回暖
布少明：放寬抗疫 樓巿信心回暖
馬泰陽：冀可通關激活樓市
馬泰陽：冀可通關激活樓市
小蠔灣1期今起招標 最多建1600伙 最快2030年落成 港鐵站連商場料同步啟用
小蠔灣1期今起招標 最多建1600伙 最快2030年落成 港鐵站連商場料同步啟用
大圍站圍方出租率達七成 最快明夏開幕
大圍站圍方出租率達七成 最快明夏開幕
將藍隧道通車 將軍澳二手量升價跌
將藍隧道通車 將軍澳二手量升價跌
本月新盤成交暫僅錄60宗
本月新盤成交暫僅錄60宗
摩通梁啟棠：樓價明年上半年再跌8%
摩通梁啟棠：樓價明年上半年再跌8%
連方I 樓底高 打造愜意空間
連方I 樓底高 打造愜意空間
美孚新邨均呎徘徊1萬元水平
美孚新邨均呎徘徊1萬元水平
退休遇通脹 做好資產配置
退休遇通脹 做好資產配置