摩根大通亞洲：車股走勢改善 吉利購25180

【明報專訊】港股近個半月的反彈靠不同板塊及概念股帶動，汽車股相對落後。不過，比亞迪（1211）股價近日走勢好轉，錄得5連升，上周企穩對上兩個月約200元的阻力，且突破此小雙底頸線，若按量度升幅，或有力挑戰8月底遺留的下跌裂口 （介乎245元至259元）。如投資者部署短線追入可參考比迪購（24403），行使價268.68元，實際槓桿8倍，2023年3月6日到期。如看淡正股後市可參考比迪沽（24400），行使價167.78元，實際槓桿4倍，2023年5月25日到期。
另一龍頭吉利（0175）受制小雙底頸線，該處同時為100天及200天線所在，技術阻力不小。如看好可留意吉利購（25180），行使價14.82元，實際槓桿5.1倍，2023年3月24日到期。如看淡可留意吉利沽（26378），行使價8.98元，實際槓桿3.6倍，2023年5月31日到期。
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